Украинцам придется платить за пересечение границы с ЕС — что изменится в 2025 году

Люди пересекают границу. Фото: УНИАН

В 2025 году вступят в действие новые правила для въезда в страны Европейского Союза. Первоначально планировалось, что эти изменения вступят в силу в 2024 году, но сроки были перенесены на середину 2025 года.

О том, что изменится для украинцев в 2025 году, пояснили на сайте "eeas.europa.eu".

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Что нужно будет получить украинцам для путешествий по Европе

С 2025 года для путешественников без виз, планирующих посетить страны Европейского Союза, вступят в силу новые правила въезда. Они предполагают необходимость получения специального разрешения — ETIAS. Это правило коснется граждан 60 стран, среди которых и Украина.

Несмотря на то, что новые правила вступят в силу только в 2025 году, туристам стоит уже сейчас ознакомиться с изменениями. Получить ETIAS можно будет быстро и без лишних формальностей, что позволит без проблем путешествовать по странам ЕС без визы.

Как украинцам получить разрешение

Для получения ETIAS не следует обращаться в консульство, а также не будет собираться биометрическая информация. Заявку можно подать онлайн. Получить ETIAS можно через Европейскую систему информации и авторизации для путешествий. Для этого нужно:

Иметь электронную почту. Заполнить онлайн-форму. Уплатить сбор в размере 7 евро. Предоставить паспорт, который будет действителен еще не менее 3 месяцев.

ETIAS дает право находиться в любой из 30 стран ЕС до 90 дней. Общий срок действия разрешения — 3 года или до истечения срока действия паспорта, указанного при подаче заявки.

Что еще следует знать украинцам

Ранее мы писали, что европейские фермеры активно ищут работников, предлагая украинцам привлекательные условия работы. В настоящее время во многих странах ЕС открываются сезонные вакансии для тех, кто готов работать на фермах и убирать урожай.

Также мы рассказывали, что украинцам, которые планируют поездку за границу, следует знать, что есть определенные вещи, которые лучше не брать с собой. Их просто могут не разрешить вывезти.