Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Ринок праці arrow Зарплати в Європі — скільки платять сезонним робітникам arrow

Зарплати в Європі — скільки платять сезонним робітникам

8 грудня 2024 15:35
Олена Босик - Редактор
Олена Босик
Редактор
Понад 100 тис. грн на місяць — де в ЄС платять гідну зарплату на сезонних роботах
Збір полуниці. Фото: Alamy
Олена Босик - Редактор
Олена Босик
Редактор

Європейські фермерські господарства активно шукають працівників, пропонуючи українцям роботу з конкурентними умовами та гідною оплатою. У багатьох країнах Європи саме зараз відкриваються сезонні вакансії для тих, хто готовий працювати на фермах та займатися збором врожаю.

Новини.LIVE дізналися, які зарплати пропонують європейські фермерські господарства українцям.

Читайте також:

Скільки платять фермери в Європі

Згідно з даними кадрового порталу Layboard, у Польщі зараз відкриті вакансії для українців, які готові працювати на фермах. Наприклад, у Білій Підлясці пропонують роботу зі збору шампіньйонів із зарплатою 5200 злотих на місяць, що еквівалентно приблизно 46 000 гривень. У Великопольському воєводстві доступна робота на фермі зі збору малини із заробітною платою від 5000 до 6000 злотих (близько 44 000–51 000 гривень). Умови праці передбачають зручний графік, безкоштовне житло та офіційне працевлаштування.

Скільки платять українцям у Польщі
Вакансія в Польщі. Джерело: скриншот

Німеччина пропонує низку вакансій у сільськогосподарській сфері. Наприклад, у місті Мюнстер шукають працівників для збирання полуниці. Заробітна плата становить 1600–2400 євро на місяць, що еквівалентно приблизно 65 000–97 000 гривень. У Гамбурзі доступна вакансія з сортування картоплі із заробітком 2580 євро на місяць (близько 104 000 гривень). Роботодавці пропонують зручні умови праці, можливість офіційного оформлення та проживання.

У Франції, зокрема в окрузі Бретань, відкриті вакансії на фермерське господарство. Роботодавці шукають жінок до 50 років для роботи із заробітною платою від 1600 до 1900 євро на місяць, що становить приблизно 65 000–77 000 гривень. Оформлення відбувається безпосередньо на місці, а роботодавець пропонує оплату в розмірі 10 євро за годину та можливість проживання. 

У Бельгії (Антверпен) відкриті вакансії на збір полуниці для жінок до 40 років без досвіду та знання мови. Зарплата – вісім євро нетто на годину, за графіка 10–12 годин на день і шість днів на тиждень можна заробити від 72 000 до 88 000 гривень на місяць. Оформлення за сезонним сертифікатом на 90 днів, потрібні біометричний паспорт, фото 3,5×4,5 та єврорахунок у банку. Житло сертифіковане за стандартами ЄС, вартість — близько 8 400 гривень на місяць, які вираховують із зарплати. Організовані виїзди з України, також приймаються кандидати з польськими візами чи прихистками інших країн.

Які зарплати в Бельгії
Вакансія в Бельгії. Джерело: скриншот

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Польщі майже 60% українців, які переїхали після початку війни, мають місячний дохід у межах 4 тисяч злотих нетто, що відповідає приблизно 40,8 тисячі гривень. Найвищі заробітки спостерігаються у сферах транспорту, будівництва та інформаційних технологій.

Ми також писали, що в кількох країнах Європейського союзу очікується автоматичне підвищення мінімальної заробітної плати. Це важливий фактор, оскільки мінімалка є показником рівня життя та гарантією виплат для українських біженців.

зарплати робота гроші Європа фермери

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:53 У ДПСУ показали, як вдарили по окупантах поблизу лінії фронту

15:45 Мерія хоче знати рівень мовно-культурної ідентифікації одеситів

15:35 Зарплати в Європі — скільки платять сезонним робітникам

15:33 Втеча Асада — у мережі показали гараж лідера Сирії

15:25 Чи може військовий паралельно працювати викладачем

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

15:13 Падіння режиму Асада в Сирії — Єрмак прокоментував

15:05 В автобусі Одеса-Швайнфурт жінка везла цукерки із сюрпризом

14:58 Abrams не дуже корисні на фронті — Саліван назвав причину

14:57 Літак лідера Сирії могли збити російські ЗРК — що відомо

14:42 Воїни ССО увірвались на позиції РФ та вибили ворога — відео

15:53 У ДПСУ показали, як вдарили по окупантах поблизу лінії фронту

15:45 Мерія хоче знати рівень мовно-культурної ідентифікації одеситів

15:35 Зарплати в Європі — скільки платять сезонним робітникам

15:33 Втеча Асада — у мережі показали гараж лідера Сирії

15:25 Чи може військовий паралельно працювати викладачем

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

15:13 Падіння режиму Асада в Сирії — Єрмак прокоментував

15:05 В автобусі Одеса-Швайнфурт жінка везла цукерки із сюрпризом

14:58 Abrams не дуже корисні на фронті — Саліван назвав причину

14:57 Літак лідера Сирії могли збити російські ЗРК — що відомо

14:42 Воїни ССО увірвались на позиції РФ та вибили ворога — відео

06:17 Скільки коштують продукти у Польщі та в Україні — порівняння

4 грудня 2024

06:27 Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:22 Альтернативи дровам — ціни на паливні брикети та пелети в Україні

3 грудня 2024
Ексклюзив

19:16 Неінклюзивна Одеса — з чим стикаються ветерани війни

Ексклюзив

12:15 Живе без очей —  історія захисника, який втратив зір на війні

06:07 Оренда квартир Львові — як зросла вартість житла у листопаді

2 грудня 2024

22:37 Проїзд зріс у два рази, а зарплата ні — одесити про тарифи

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

17:39 Зустріч Зеленського з Макроном та Трампом у Парижі — прямий ефір

Text

14:47 Переговори з Росією — Ягодзінський прокоментував можливість

6 грудня 2024
Text

20:37 Робота світлофорів під час відключень — розслідування Наша Справа

Text

20:11 Ігнатьєв заявив, що Київ провалив підготовку до зими

Text

20:06 Андрющенко відповів, скільки українців повернулись в Маріуполь

Text

18:39 Рекордна сума — нардеп озвучив видатки бюджету Києва цього року

Text

17:50 Заява Сирського та засідання МАГАТЕ — ефір Вечір.LIVE

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

Text

15:16 Військовий пояснив проблеми із забезпеченням в українській армії

Text

14:32 День ЗСУ — чого бажають одесити нашим захисникам

Text

13:40 Черги на кордоні під час свят — у ДПСУ спрогнозували кількість

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК

29 листопада 2024

20:03 Меню на Новий рік Змії 2025, щоб залучити добробут