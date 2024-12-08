Понад 100 тис. грн на місяць — де в ЄС платять гідну зарплату на сезонних роботах

Збір полуниці. Фото: Alamy

Європейські фермерські господарства активно шукають працівників, пропонуючи українцям роботу з конкурентними умовами та гідною оплатою. У багатьох країнах Європи саме зараз відкриваються сезонні вакансії для тих, хто готовий працювати на фермах та займатися збором врожаю.

Новини.LIVE дізналися, які зарплати пропонують європейські фермерські господарства українцям.

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Згідно з даними кадрового порталу Layboard, у Польщі зараз відкриті вакансії для українців, які готові працювати на фермах. Наприклад, у Білій Підлясці пропонують роботу зі збору шампіньйонів із зарплатою 5200 злотих на місяць, що еквівалентно приблизно 46 000 гривень. У Великопольському воєводстві доступна робота на фермі зі збору малини із заробітною платою від 5000 до 6000 злотих (близько 44 000–51 000 гривень). Умови праці передбачають зручний графік, безкоштовне житло та офіційне працевлаштування.

Вакансія в Польщі. Джерело: скриншот

Німеччина пропонує низку вакансій у сільськогосподарській сфері. Наприклад, у місті Мюнстер шукають працівників для збирання полуниці. Заробітна плата становить 1600–2400 євро на місяць, що еквівалентно приблизно 65 000–97 000 гривень. У Гамбурзі доступна вакансія з сортування картоплі із заробітком 2580 євро на місяць (близько 104 000 гривень). Роботодавці пропонують зручні умови праці, можливість офіційного оформлення та проживання.

У Франції, зокрема в окрузі Бретань, відкриті вакансії на фермерське господарство. Роботодавці шукають жінок до 50 років для роботи із заробітною платою від 1600 до 1900 євро на місяць, що становить приблизно 65 000–77 000 гривень. Оформлення відбувається безпосередньо на місці, а роботодавець пропонує оплату в розмірі 10 євро за годину та можливість проживання.

У Бельгії (Антверпен) відкриті вакансії на збір полуниці для жінок до 40 років без досвіду та знання мови. Зарплата – вісім євро нетто на годину, за графіка 10–12 годин на день і шість днів на тиждень можна заробити від 72 000 до 88 000 гривень на місяць. Оформлення за сезонним сертифікатом на 90 днів, потрібні біометричний паспорт, фото 3,5×4,5 та єврорахунок у банку. Житло сертифіковане за стандартами ЄС, вартість — близько 8 400 гривень на місяць, які вираховують із зарплати. Організовані виїзди з України, також приймаються кандидати з польськими візами чи прихистками інших країн.

Вакансія в Бельгії. Джерело: скриншот

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Польщі майже 60% українців, які переїхали після початку війни, мають місячний дохід у межах 4 тисяч злотих нетто, що відповідає приблизно 40,8 тисячі гривень. Найвищі заробітки спостерігаються у сферах транспорту, будівництва та інформаційних технологій.

Ми також писали, що в кількох країнах Європейського союзу очікується автоматичне підвищення мінімальної заробітної плати. Це важливий фактор, оскільки мінімалка є показником рівня життя та гарантією виплат для українських біженців.