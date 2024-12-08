Более 100 тыс. грн в месяц — где в ЕС платят достойную зарплату на сезонных работах

Сбор клубники. Фото: Alamy

Европейские фермерские хозяйства активно ищут работников, предлагая украинцам работу по конкурентным условиям и достойной оплате. Во многих странах Европы сейчас открываются сезонные вакансии для тех, кто готов работать на фермах и заниматься сбором урожая.

Новини.LIVE узнали, какие зарплаты предлагают европейские фермерские хозяйства украинцам.

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Согласно данным кадрового портала Layboard, в Польше сейчас открыты вакансии для украинцев, готовых работать на фермах. К примеру, в Белой Подляске предлагают работу по сбору шампиньонов с зарплатой 5 200 злотых в месяц, что эквивалентно примерно 46 000 гривен. В Великопольском воеводстве доступна работа на ферме по сбору малины с заработной платой от 5 000 до 6 000 злотых (около 44 000–51 000 гривен). Условия труда подразумевают удобный график, бесплатное жилье и официальное трудоустройство.

Вакансия в Польше. Источник: скриншот

Германия предлагает ряд вакансий в сельскохозяйственной сфере. К примеру, в городе Мюнстер ищут работников для сбора клубники. Заработная плата составляет 1 600-2 400 евро в месяц, что эквивалентно примерно 65 000-97 000 гривен. В Гамбурге доступна вакансия по сортировке картофеля с заработком 2 580 евро в месяц (около 104 000 гривен). Работодатели предлагают удобные условия труда, возможность официального оформления и проживания.

Во Франции, в том числе в округе Бретань, открыты вакансии на фермерское хозяйство. Работодатели ищут женщин до 50 лет для работы с заработной платой от 1 600 до 1 900 евро в месяц, что составляет около 65 000–77 000 гривен. Оформление производится непосредственно на месте, а работодатель предлагает оплату в размере 10 евро в час и возможность проживания.

В Бельгии (Антверпен) открыты вакансии на сбор клубники для женщин до 40 лет без опыта и знания языка. Зарплата — восемь евро нетто в час, по графику 10–12 часов в день и шесть дней в неделю можно заработать от 72 000 до 88 000 гривен в месяц. Оформление по сезонному сертификату на 90 дней, требуются биометрический паспорт, фото 3,5×4,5 и евросчет в банке. Жилье сертифицировано по стандартам ЕС, стоимость — около 8 400 гривен в месяц, которые рассчитываются из зарплаты. Организованные выезды из Украины также принимаются кандидаты с польскими визами или приютами других стран.

Вакансия в Бельгии. Источник: скриншот

Что еще стоит знать

Напомним, в Польше почти 60% украинцев, переехавших после начала войны, имеют месячный доход в пределах 4 тысяч злотых нетто, что соответствует примерно 40,8 тысяч гривен. Высокие заработки наблюдаются в сферах транспорта, строительства и информационных технологий.

Мы также писали, что в ряде стран Европейского союза ожидается автоматическое повышение минимальной заработной платы. Это немаловажный фактор, поскольку минималка является показателем уровня жизни и гарантией выплат для украинских беженцев.