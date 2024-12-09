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Рейтинг залізничних операторів — хто лідирує в Європі

9 грудня 2024 14:10
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Рейтинг залізничних операторів Європи — хто найкращий і найгірший
Поїзд на вокзалі. Фото: Unsplash
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Складено рейтинг залізничних операторів в Європі, з якого можна зробити висновок, що більшість з них не виправдовують очікувань, а дорогі квитки не обов'язково призводять до вищої якості послуг. Експерти стверджують, що європейські оператори повинні підвищити надійність, доступність і досвід бронювання залізничних квитків.

Про це розповідає організація Transport & Environment.

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Очолюють рейтинг залізничних операторів італійський Trenitalia, швейцарський SBB та чеська компанія RegioJet. Останнє місце займає оператор Eurostar.

Загалом рейтинг оцінює 27 залізничних операторів за 8 критеріями, включаючи ціни на квитки, надійність і зручність на борту. Trenitalia виділяється досвідом подорожей, SBB є найпунктуальнішим оператором, а RegioJet має одні з найдоступніших квитків.

Рейтинг лучших и худших железных дорог в Европе
Рейтинг найкращих та найгірших залізничних операторів в Європі. Фото: T&E

Доступність є ключовим критерієм для пасажирів, які використовують залізницю для подорожей на далекі відстані, але аналіз T&E показує, що деякі великі оператори мають проблеми з цим. Deutsche Bahn (DB), SNCF і Eurostar отримують погані оцінки за ціною, на які припадає 25% остаточного балу. Спеціальні тарифи, такі як знижки для сімей і вікових груп, можуть зробити залізницю доступнішою для багатьох людей. У цій категорії, яка становить 15% рейтингу, отримали найвищі оцінки:

  • болгарський BDZ
  • португальський CP;
  • грецький Hellenic Trains;
  • шведський SJ;
  • італійські Italo та Trenitalia.

Легкість бронювання та надійність, які складають 15% рейтингу, є важливими факторами, які покращують досвід пасажирів і можуть сприяти використанню транспорту з низьким вмістом вуглецю.

За надійністю лідирують:

  • швейцарський SBB;
  • бельгійський SNCB;
  • іспанський Renfe.

Найнижчі місця займають:

  • німецький DB;
  • португальський CP;
  • шведський Snälltåget.

З 27 операторів лише 11 досягають пунктуальності понад 80%. SBB займає перше місце, коли йдеться про досвід бронювання, зокрема, коли заздалегідь пропонуються квитки та чи можуть їх продавати зовнішні платформи. За нею йдуть німецька DB та австрійська ÖBB.

Як показав додатковий аналіз підсумкового рейтингу T&E, вищі ціни не гарантують кращого обслуговування. ÖBB і Trenitalia пропонують найкращі ціни та якість в Європі, в той час як Eurostar і Avanti стягують високі тарифи, але надають послуги нижче рівня рейтингу T&E, оскільки все більше людей погоджуються, що залізничні послуги в Європі повинні покращуватися.

Урсула фон дер Ляєн нещодавно пообіцяла створити новий Єдиний цифровий регламент щодо бронювання та продажу квитків, щоб туристи могли легко бронювати квитки між операторами та країнами, не боячись втратити сполучення. Під час слухань вона доручила це своєму кандидату на посаду комісара з питань сталого транспорту, що він пообіцяв зробити найближчим часом.

Нагадаємо, всі залізничні оператори надають пасажирам різноманітні знижки та бонуси. Укрзалізниця пропонує українцям спеціальні програми лояльності, які доступні в поїздах Інтерсіті та Інтерсіті+. 

Також ми писали, що Укрзалізниця стала основним транспортом для подорожей в Україні. Компанія пропонує різноманітні пільги пасажирам, які подорожують разом із дітьми.

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