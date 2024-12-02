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Програми лояльності від Укрзалізниці — які знижки мають пасажири

2 грудня 2024 11:21
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Укрзалізниця пропонує знижки та бонуси для пасажирів — як вигідно придбати квиток
Поїзд Укрзалізниці. Фото: УНІАН
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Більшість компаній надають своїм клієнтам різноманітні знижки та бонуси, і Укрзалізниця не є винятком. Перевізник має спеціальні програми лояльності для пасажирів поїздів Інтерсіті та Інтерсіті+, що дозволяє значно зекономити при купівлі квитків.

Про те, які програми лояльності діють на поїздах Укрзалізниці, зазначається на сайті компанії.

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Які знижки можна отримати на потягах Інтерсіті

Програми лояльності від Укрзалізниці передбачають знижки при завчасному бронюванні квитків, залежно від дня тижня та при купівлі квитка у зворотний бік. Однак в потягах Інтерсіті спеціальні пропозиції діють лише у визначені дні:

  1. Вівторок — 10% знижка на повну вартість квитка у вагонах 1 та 2 класу.
  2. Середа — 10% знижка на повну вартість квитка у вагонах 1 та 2 класу.

Програма лояльності в поїздах Інтерсіті+

Програма лояльності для потягів Інтерсіті+ значно ширша. Якщо пасажир купує квиток у вагон 1-го класу за 20-15 діб до відправлення поїзда, вартість його плацкартної частини буде зменшена на 10%. Однак варто пам'ятати, що при купівлі квитка за 4-2 дні до відправлення, ціна, навпаки, зросте на 10%, а за 1 добу — на 15%. Також ціни залежать від дня тижня: 

  • вівторок — 15% знижка на квитки у вагони 1 класу;
  • середа — 10% знижка на квитки у вагони 1 класу;
  • четвер — 10% знижка на квитки у вагони 2 класу;
  • субота — 10% знижка на квитки у вагони 1 та 2 класу.

Окрім того, при оформленні послуги "Туди-Зворотно", можна отримати додаткову знижу 10%. Пропозиція діє на квитки 1 та 2 класу в потягах Інтерсіті+. Варто також зазначити, що знижки на квитки в Інтерсіті+ діють одночасно та сумуюся. 

Як отримати бонуси за поїздки Укрзалізницею

За кожну онлайн-покупку квитків на потяги Інтерсіті+ 1 класу українці отримуватимуть бонуси, які надалі можна буде використати для оплати наступних квитків. Для цього пасажиру потрібно зареєструватись в бонусній програмі в особистому кабінеті на booking.uz.gov.ua.

Раніше ми писали, що метро — один із найшвидших і найзручніших видів транспорту в Україні, яке працює в Києві, Харкові та Дніпрі. Вартість поїздки становить 8 грн, але для деяких громадян проїзд безплатний.

Також ми розповідали, що Укрзалізниця анонсувала нові рейси, які зроблять подорожі по Україні та за кордон зручнішими. Квитки на деякі напрямки вже доступні в касах та на сайті перевізника.

Укрзалізниця транспорт поїзди залізниця квитки

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