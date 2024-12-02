Укрзалізниця пропонує знижки та бонуси для пасажирів — як вигідно придбати квиток

Програми лояльності від Укрзалізниці — які знижки мають пасажири
Більшість компаній надають своїм клієнтам різноманітні знижки та бонуси, і Укрзалізниця не є винятком. Перевізник має спеціальні програми лояльності для пасажирів поїздів Інтерсіті та Інтерсіті+, що дозволяє значно зекономити при купівлі квитків.
Про те, які програми лояльності діють на поїздах Укрзалізниці, зазначається на сайті компанії.
Які знижки можна отримати на потягах Інтерсіті
Програми лояльності від Укрзалізниці передбачають знижки при завчасному бронюванні квитків, залежно від дня тижня та при купівлі квитка у зворотний бік. Однак в потягах Інтерсіті спеціальні пропозиції діють лише у визначені дні:
- Вівторок — 10% знижка на повну вартість квитка у вагонах 1 та 2 класу.
- Середа — 10% знижка на повну вартість квитка у вагонах 1 та 2 класу.
Програма лояльності в поїздах Інтерсіті+
Програма лояльності для потягів Інтерсіті+ значно ширша. Якщо пасажир купує квиток у вагон 1-го класу за 20-15 діб до відправлення поїзда, вартість його плацкартної частини буде зменшена на 10%. Однак варто пам'ятати, що при купівлі квитка за 4-2 дні до відправлення, ціна, навпаки, зросте на 10%, а за 1 добу — на 15%. Також ціни залежать від дня тижня:
- вівторок — 15% знижка на квитки у вагони 1 класу;
- середа — 10% знижка на квитки у вагони 1 класу;
- четвер — 10% знижка на квитки у вагони 2 класу;
- субота — 10% знижка на квитки у вагони 1 та 2 класу.
Окрім того, при оформленні послуги "Туди-Зворотно", можна отримати додаткову знижу 10%. Пропозиція діє на квитки 1 та 2 класу в потягах Інтерсіті+. Варто також зазначити, що знижки на квитки в Інтерсіті+ діють одночасно та сумуюся.
Як отримати бонуси за поїздки Укрзалізницею
За кожну онлайн-покупку квитків на потяги Інтерсіті+ 1 класу українці отримуватимуть бонуси, які надалі можна буде використати для оплати наступних квитків. Для цього пасажиру потрібно зареєструватись в бонусній програмі в особистому кабінеті на booking.uz.gov.ua.
Раніше ми писали, що метро — один із найшвидших і найзручніших видів транспорту в Україні, яке працює в Києві, Харкові та Дніпрі. Вартість поїздки становить 8 грн, але для деяких громадян проїзд безплатний.
Також ми розповідали, що Укрзалізниця анонсувала нові рейси, які зроблять подорожі по Україні та за кордон зручнішими. Квитки на деякі напрямки вже доступні в касах та на сайті перевізника.
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