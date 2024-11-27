Укрзалізниця анонсувала продаж квитків на 2025 рік — коли відкриють бронювання

Квиток Укрзалізниці. Фото: УНІАН

Укрзалізниця анонсувала запуск нових рейсів, завдяки яким подорожі Україною та за її межі стануть значно зручнішими. Квитки на деякі з нових напрямків уже доступні в касах вокзалів та на сайті перевізника.

Про те, коли українці зможуть купити квитки на нові рейси від Укрзалізниці, повідомила пресслужба компанії.

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На які рейси зможуть купити квитки українці після 27 листопада

26 листопада стартував продаж квитків на більшість нових рейсів, розроблених фахівцями Укрзалізниці на наступний рік. З 15 грудня українці зможуть придбати проїзний документ на більшість поїздів внутрішнього сполучення. Це стосується і нового потяга №83/84 Київ — Солотвино. А з 27 листопада стартує продаж на поїзди, які почнуть курсувати після 16 грудня:

№61/62 Дніпро — Рахів. №33/34 Кривий Ріг — Ясіня. №145/146 Харків — Чернівці. №125/126 — 129/130 Кременчук, Полтава — Ужгород.

Квитки на ці рейси, як і завжди, українці можуть знайти у застосунку та на сайті Укрзалізниці або придбати у касах вокзалів. Пасажирам, які планують придбати на потяги сполученням Київ — Будапешт та Варшава — Рава-Руська — Львів — Чернівці потрібно зачекати. Продаж квитків на ці потяги розпочнеться пізніше.

Що ще варто знати

Раніше ми писали, що українці часто не встигають придбати квитки на деякі рейси як внутрішнього, так і міжнародного сполучення. Щоб не упустити свій шанс, українцям варто знати, коли стартує продаж квитків.

Також ми розповідали, що після 15 грудня українці зможуть поїхати прямим потягом до ще однієї європейської столиці. Він курсуватиме щодня, а пасажирам будуть доступні квитки у вагонах-купе та люкс.