Укрзалізниця анонсувала нові рейси — який маршрут та розклад руху потягів

Поїзд на вокзалі. Фото: УНІАН

З 15 грудня Укрзалізниця запускає новий прямий поїзд до однієї зі столиць Європи. Він стане 20-м міжнародним поїздом компанії. Потяг курсуватиме щодня, а пасажирам будуть доступні квитки на місця у стандартних спальних вагонах: купе та люкс.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

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В компанії наголошують, що для запуску цього рейсу була проведена значна дипломатична робота, завдяки якій вдалось забезпечити регулярне сполучення між Києвом та Будапештом

"Ми працювали над тим, щоб кількість вагонів була не менше восьми, щоб українці могли зручно дістатися до столиці Угорщини, де знаходиться аеропорт імені Ференца Ліста, один з найбільших у регіоні", — зазначає голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський.

В Укрзалізниці переконані, що цей рейс буде зручним не лише для пасажирів, які прямують до Угорщини. Він відкриє можливість швидкого сполучення з іншими європейськими напрямками:

Відень (дорога займе менш ніж три години);

Зальцбург, Мюнхен, Інсбрук, Цюріх;

до Румунії, Словенії та інших європейських країн.

Час очікування між пересадками не перевищує двох годин. А сам потяг відправлятиметься за таким розкладом:

з Києва о 10:16, прибуття до Будапешта о 06:00;

з Будапешта о 22:40, прибуття до Києва о 19:11.

Вартість квитка в купейному вагоні — становитиме близько 3 000 грн.

Куди ще можна буде поїхати після 15 грудня

З 15 грудня Укрзалізниця у співпраці зі словацькою залізницею ZSSK відкриває новий маршрут, який з’єднає Київ, Львів, Мукачево з Братиславою та містами Словаччини – Кошице, Жиліна, Трнава, Тренчин, Попрад. Для подорожі до Братислави передбачені дві частини маршруту:

Поїзд №27/28: Київ – Чоп – Київ (Укрзалізниця);

Поїзд №617/961: Чоп – Братислава – Чоп (ZSSK).

Розклад руху нового потягу до столиці Словаччини такий:

Відправлення з Києва о 19:57, прибуття до Чопа о 07:50. Пересадка: зі станції Чоп о 09:59, прибуття до Братислави о 19:33. Відправлення з Братислави об 11:27, прибуття до Чопа о 21:41. Пересадка: зі станції Чоп о 22:38, прибуття до Києва о 10:01.

Квитки на обидва потяги можна придбати одним кліком через мобільний застосунок або на сайті Укрзалізниці. Завдяки цьому маршруту відкривається доступ не лише до Братислави, а й до міст Чехії, зокрема Праги. Нові рейси значно розширять можливості для подорожей Європою в зимовий сезон для українців.

Що ще варто знати

Раніше ми писали, що українці часто не встигають придбати важливі для них залізничні квитки. Саме тому важливо знати, коли стартує продаж квитків на, щоб обрати найкращі місця.

Також ми розповідали, що Укрзалізниця поступово збільшує кількість потягів на міжнародних рейсах. Зокрема друга пара поїздів буде курсувати на популярному маршруті між Україною та Польщею.