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Укрзализныця запускает рейсы в столицы Европы — что известно

21 ноября 2024 15:07
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Укрзализныця анонсировала новые рейсы — какой маршрут и расписание поездов
Поезд на вокзале. Фото: УНИАН
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

С 15 декабря Укрзализныця запускает новый прямой поезд в одну из столиц Европы. Он станет 20-м международным поездом компании. Поезд будет курсировать каждый день, а пассажирам будут доступны билеты на места в стандартных спальных вагонах: купе и люкс.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

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В компании отмечают, что для запуска этого рейса была проведена значительная дипломатическая работа, благодаря которой удалось обеспечить регулярное сообщение между Киевом и Будапештом.

"Мы работали над тем, чтобы количество вагонов было не менее восьми, чтобы украинцы могли удобно добраться до столицы Венгрии, где находится аэропорт имени Ференца Листа, один из самых больших в регионе", — отмечает председатель правления Укрзализныци Александр Перцовский.

В Укрзализныце убеждены, что этот рейс будет удобен не только для пассажиров, следующих в Венгрию. Он откроет возможность быстрого сообщения с другими европейскими направлениями:

  • Вена (дорога займет менее трех часов);
  • Зальцбург, Мюнхен, Инсбрук, Цюрих;
  • в Румынию, Словению и другие европейские страны.

Время ожидания между пересадками не превышает двух часов. А сам поезд будет отправляться по следующему расписанию:

  • отправление из Киева в 10:16, прибытие в Будапешт в 06:00;
  • отправление из Будапешта в 22:40, прибытие в Киев в 19:11.

Стоимость билета в купейном вагоне — около 3 000 грн.

Куда еще можно будет уехать после 15 декабря

С 15 декабря Укрзализныця в сотрудничестве со словацкой железной дорогой ZSSK открывает новый маршрут, который соединит Киев, Львов, Мукачево с Братиславой и городами Словакии — Кошице, Жилина, Трнава, Тренчин, Попрад. Для путешествия в Братиславу предусмотрены две части маршрута:

  • Поезд №27/28: Киев — Чоп — Киев (Укрзализныця);
  • Поезд №617/961: Чоп — Братислава — Чоп (ZSSK).

Расписание движения нового поезда в столицу Словакии такое:

  1. Отправление из Киева в 19:57, прибытие в Чоп в 07:50. Пересадка: со станции Чоп в 09:59, прибытие в Братиславу в 19:33.
  2. Отправление из Братиславы в 11:27, прибытие в Чоп в 21:41. Пересадка: со станции Чоп в 22:38, прибытие в Киев в 10:01.

Билеты на оба поезда можно приобрести одним кликом через мобильное приложение или на сайте Укрзализныци. Благодаря этому маршруту открывается доступ не только в Братиславу, но и в города Чехии, в частности Прагу. Новые рейсы значительно расширят возможности для путешествий по Европе в зимний сезон для украинцев.

Что еще стоит знать

Ранее мы писали, что украинцы часто не успевают приобрести важные для них железнодорожные билеты. Именно поэтому важно знать, когда стартует продажа билетов, чтобы выбрать лучшие места.

Также мы рассказывали, что "Укрзалізниця" постепенно увеличивает количество поездов на международных рейсах. В частности, вторая пара поездов будет курсировать на популярном маршруте между Украиной и Польшей.

поездки Укрзализныця транспорт Европа поезда

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