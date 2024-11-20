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Найкращі місця в поїздах УЗ — коли відкривається продаж квитків

20 листопада 2024 13:24
Єлизавета Супівська - редактор
Коли УЗ відкриває продаж квитків на поїзд і як отримати вигідне місце
Залізнична каса. Фото: УНІАН
Єлизавета Супівська - редактор

Часто українці не встигають купити квитки на поїзди внутрішнього чи міжнародного сполучення. Проблема з вільними місцями в Укрзалізниці дійсно присутня, її намагаються вирішити шляхом запуску нових рейсів і збільшення кількості вагонів. Але пасажирам варто знати, коли відкривається продаж квитків, аби встигнути забронювати найкращі місця.

Про це розповіли на офіційному сайті УЗ.

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Коли відкривають продаж квитків на поїзд

Щоб мінімізувати пікові навантаження на систему, залізничний перевізник розмежував періоди відкриття продажу проїзних документів на внутрішні та міжнародні рейси. Під час воєнного стану реалізація квитків на більшість потягів починається за 20 календарних днів до відправлення о 8 годині ранку.

Для рейсів у Польщу та назад ситуація трохи відрізняється: квитки починають продавати за 20 днів, але з 9 години ранку. Для маршрутів у Молдову та зворотно — за 30 днів о 8 годині ранку.

Виходить, щоб точно встигнути забронювати найкращі місця, треба намагатися здійснювати покупку за кілька тижнів до відправлення поїзда. Звісно, ніхто не відміняв спонтанні подорожі, але в такому випадку слід підготуватися до можливої нестачі квитків.

Реалізація на касі припиняється з моменту відправлення потягу зі станції. На сайті Укрзалізниці придбати проїзний документ можна максимум за 2 хвилини до часу відбуття.

Чому квитків на потяги не вистачає

Раніше ми розповідали, що в УЗ довгий час намагаються боротися з перекупниками. Як тільки відкривається продаж квитків, посередники скуповують більшість проїзних документів, а потім перепродують в Інтернеті чи безпосередньо на вокзалі. Звісно, тоді квиток на потяг обійдеться значно дорожче.

Українці неодноразово скаржилися на відсутність вільних місць, особливо на рейсах міжнародного сполучення, де постійно великий попит. Аби задовольнити потреби пасажирів і мінімізувати випадки перекупу квитків, Укрзалізниця запровадила кілька нововведень. Наприклад, обмежувала повернення онлайн, блокувала масові закупівлі тощо.

Але шахраї удосконалюють власні схеми і продовжують заробляти завдяки УЗ, обходячи системи захисту. Навіть верифікація користувачів через Дію повністю не розчистила ринок від недобросовісних бізнесменів. Хорошим способом уникнути регулярної нестачі квитків є збільшення кількості вагонів і рейсів на ажіотажні напрямки.

Нагадаємо, Укрзалізниця встановила пільги для маленьких пасажирів. Українці з дітьми можуть отримати знижки на квитки та скористатися спеціальними пропозиціями, які роблять поїздку більш комфортною.

Також ми писали, що з 1 грудня УЗ змінить ціни на деякі роботи і послуги, пов’язані з вантажними перевезеннями. Йдеться про декларування на прикордонних станціях, надання інформаційних послуг, доступ до системи контролю за кодами платника та ін.

поїздки Укрзалізниця вокзали потяг квитки

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Як змінилися ціни на життя під час війни

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