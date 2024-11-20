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Лучшие места в поездах УЗ — когда открывается продажа билетов

20 ноября 2024 13:24
Елизавета Супивская - редактор
Когда УЗ открывает продажу билетов на поезд и как получить выгодное место
Железнодорожная касса. Фото: УНИАН
Елизавета Супивская - редактор

Часто украинцы не успевают купить билеты на поезда внутреннего или международного сообщения. Проблема со свободными местами в Укрзализныце действительно присутствует, ее пытаются решить путем запуска новых рейсов и увеличения количества вагонов. Но пассажирам следует знать, когда открывается продажа билетов, чтобы успеть забронировать лучшие места.

Об этом рассказали на официальном сайте УЗ.

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Когда открывают продажу билетов на поезд

Чтобы минимизировать пиковую нагрузку на систему, железнодорожный перевозчик разграничил время открытия продажи проездных документов на внутренние и международные рейсы. В период военного положения реализация билетов на большинство поездов начинается за 20 календарных дней до отправления в 8 утра.

Для рейсов в Польшу и обратно ситуация немного отличается: билеты начинают продавать за 20 дней, но с 9 утра. Для маршрутов в Молдову и обратно — за 30 дней в 8 утра.

Выходит, чтобы точно успеть забронировать лучшие места, нужно пытаться совершать покупку за несколько недель до отправления поезда. Конечно, никто не отменял спонтанные поездки, но в таком случае следует подготовиться к возможной нехватке билетов.

Реализация в кассе прекращается с момента отправления поезда со станции. На сайте Укрзализныци приобрести проездной документ можно максимум за 2 минуты до отбытия.

Почему билетов на поезда не хватает

Ранее мы рассказывали, что в УЗ долгое время пытаются бороться с перекупщиками. Как только открывается продажа билетов, посредники скупают большинство проездных документов, а затем перепродают в Интернете или непосредственно на вокзале. Конечно, тогда билет на поезд обойдется гораздо дороже.

Украинцы неоднократно жаловались на отсутствие свободных мест, особенно на рейсах международного сообщения, где постоянно большой спрос. Чтобы удовлетворить потребности пассажиров и минимизировать случаи перекупа билетов, Укрзализныця ввела несколько нововведений. Например, ограничивала возврат онлайн, блокировала массовые закупки и т.д.

Но мошенники совершенствуют собственные схемы и продолжают зарабатывать благодаря УЗ, обходя системы защиты. Даже верификация пользователей через Дію полностью не расчистила рынок от недобросовестных бизнесменов. Хорошим способом избежать регулярной нехватки билетов является увеличение количества вагонов и рейсов на ажиотажные направления.

Напомним, Укрзализныця установила льготы для маленьких пассажиров. Украинцы с детьми могут получить скидки на билеты и воспользоваться специальными предложениями, которые делают поездку более комфортной.

Также мы писали, что с 1 декабря УЗ изменит цены на некоторые работы и услуги, связанные с грузоперевозками. Речь идет о декларировании на пограничных станциях, предоставлении информационных услуг, доступе к системе контроля за кодами плательщика и т.д.

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