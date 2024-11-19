Квитки на потяг УЗ – як дешевше доїхати в Польщу

Пасажири у вагоні Укрзалізниці. Фото: УЗ/Facebook

Пасажирка Укрзалізниці помітила цікаву деталь в ціноутворенні: якщо їхати прямим міжнародним рейсом, вартість квитка набагато більша, ніж із пересадкою поблизу кордону. Причому потяг той самий, з єдиною різницею — замість одного квитка треба купити два.

Про це розповіла пасажирка УЗ Уляна Дідич на особистій Facebook-сторінці.

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Потяг Запоріжжя — Перемишль

Дівчина їхала у Львів на поїзді 032П Запоріжжя — Перемишль. В купе розговорилася із сусідом, який прямував у польський Перемишль. Він уточнив, що зі Львова продовжить шлях на місці Уляни, бо коли купував квитки, то не встиг забронювати два однакові місця.

Дівчина перепитала, чому чоловік не купив один прямий квиток із Запоріжжя замість того, щоб робити пересадку у Львові та змінювати місце. На що отримала відповідь: "Так більш як на тисячу дешевше".

Виходить дивна математика з вартістю квитків Укрзалізниці: якщо їхати прямим сполученням Запоріжжя — Перемишль, то місце в купе обійдеться у 2 680 грн. Але купивши два квитки сполученням Запоріжжя — Львів — Перемишль на поїзді 032П, то доведеться витратити лише 1 484 грн. А якщо обрати інший рейс із Запоріжжя до Львова, можна зекономити ще кілька сотень гривень.

Квитки на потяг УЗ. Фото: скриншот

Квитки на потяг УЗ. Фото: скриншот

Квитки на потяг УЗ. Фото: скриншот 1 / 3

Що відповіли в Укрзалізниці

Залізничний перевізник відреагував на історію Уляни Дідич у Facebook. Як зауважили в УЗ, вартість квитків у міжнародному сполученні формується за іншими принципами, ніж у внутрішньому, оскільки тарифи на міжнародні пасажирські перевезення прив’язані до курсу швейцарського франка. Це стандартна валюта для взаєморозрахунків між залізницями різних країн.

Плюс є додаткові фактори, які впливають на вартість проїзного документу:

ціна перевезення на території іншої країни;

збори іноземною залізницею на обслуговування місцевої інфраструктури, яку використовують поїзди УЗ;

спільні домовленості щодо тарифів.

"Це може створювати відчутну різницю між цінами у внутрішньому та міжнародному сполученнях та на окремі ділянки маршруту та загальною вартістю квитка в міжнародному сполученні", — констатували в Укрзалізниці.

В коментарях до посту в соціальній мережі багато людей підтвердили, що такий принцип ціноутворення дійсно існує у багатьох залізницях Європи: чим менший відрізок маршруту оплачується у міжнародному сполученні, тим дешевший квиток. Виявляється, на жаргоні мандрівників цей спосіб закупки квитків називається "розбивати по кордону".

Нагадаємо, деякі послуги Укрзалізниці пасажири можуть отримати безплатно. Наприклад, українцям дозволяють можуть безперешкодно користуватись вбиральнями на вокзалах і станціях, через які проходить поїзд.

Також ми писали, що Укрзалізниця встановила вигідні умови для пасажирів, які подорожують з дітьми. Українці можуть скористатися пільгами для малечі, зокрема знижками та спеціальними послугами.