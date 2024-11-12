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Знають не всі — які послуги Укрзалізниця надає безплатно

12 листопада 2024 16:13
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Подорожі Укрзалізницею — які безплатні послуги може отримати пасажир
Квиток на поїзд. Фото: УНІАН
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Після закриття авіасполучення в Україні залізниця стала найшвидшим та найкомфортнішим способом подорожувати країною. Тисячі українців щодня користуються потягами, але далеко не всі знають, які безплатні послуги вони можуть отримати.

Про те, за що Укрзалізниця не бере гроші з громадян, зазначається на сайті компанії.

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За які послуги пасажири Укрзалізниці можуть не платити

Квиток Укрзалізниці не лише надає право пасажиру на проїзд з місця відправки до пункту призначення, а й можливість безплатно скористатись певними послугами під час подорожі. 

Наприклад, українці можуть безперешкодно користуватись вбиральнями на вокзалах або станціях, через які проходить поїзд. Ба більше, платні туалети та зали очікування підвищеного комфорту передбачені лише на станціях, де є їх безплатні аналоги. Також без додаткових витрат можна:

  1. Звернувшись до провідника, отримати питну воду чи окріп. 
  2. Скористатись холодильником та НВЧ піччю, які розташовані в купе провідника.
  3. Отримати лікарські препарати першої потреби, скориставшись аптечкою, яка повинна бути у провідника.
  4. Отримати ремені безпеки: паски видаються не лише дітям, а й дорослим, які бояться висоти або почуваються некомфортно на верхній полиці.

Про які послуги Укрзалізниці мало хто знає

Багато хто, подорожуючи потягом, боїться пропустити свою зупинку, адже це не лише втрачений час, а й додаткові витрати. Однак це не зовсім так. Навіть якщо пасажир вчасно не вийшов, він має право безплатно повернутись назад. 

Для цього потрібно звернутись до начальника поїзда та пред'явити свій проїзний документ. Він складе акт про продовження дії квитка, завдяки якому пасажир зможе  безплатно дістатися до місця призначення, зазначеного у його квитку.

Пасажир Укрзалізниці може отримати компенсацію за травми, отримані під час поїздки. В ціну квитка входять послуги страхової компанії. Тож в разі травмування потрібно оформити акт про нещасний випадок, зберегти свій квиток та зв'язатися зі страховиками.

Також багато пасажирів не знають, що вони не повинні складати постіль після використання — це обов'язок провідника. Згідно з пунктом 63 Порядку обслуговування громадян залізничним транспортом, видачу постільної білизни та складати її за 30 хвилин до прибуття має робити провідник.

Раніше ми писали, що спроба придбати квиток на потяг може перетворитись на справжнє випробування. Це пов'язано з перекупами, які масово скуповують доступні квитки та намагаються перепродавати їх з націнкою.

Також ми розповідали, що після початку війни саме залізниця стала основним транспортом для подорожей країною. В Україні діти мають низку переваг та пільг під час подорожей потягом.

квитки поїздки Укрзалізниця поїзди транспорт

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