Путешествия по Укрзализныце — какие бесплатные услуги может получить пассажир

Билет на поезд. Фото: УНИАН

После закрытия авиасообщения в Украине железная дорога стала самым быстрым и комфортным способом путешествовать по стране. Тысячи украинцев каждый день пользуются поездами, но далеко не все знают, какие бесплатные услуги они могут получить.

О том, за что Укрзализныця не берет деньги с граждан, отмечается на сайте компании.

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За какие услуги пассажиры Укрзализныци могут не платить

Билет Укрзализныци не только предоставляет пассажиру право на проезд с места отправки в пункт назначения, но и возможность бесплатно воспользоваться определенными услугами во время путешествия.

К примеру, украинцы могут беспрепятственно пользоваться туалетами на вокзалах или станциях, через которые проходит поезд. Более того, платные туалеты и залы ожидания повышенного комфорта предусмотрены только на станциях, где есть их бесплатные аналоги. Также без дополнительных затрат можно:

Обратившись к проводнику получить питьевую воду или кипяток. Воспользоваться холодильником и СВЧ печью, которые находятся в купе проводника. Получить лекарственные препараты первой необходимости воспользовавшись аптечкой, которая должна быть у проводника. Получить ремни безопасности: пояса представляются не только детям, но и взрослым, которые боятся высоты или чувствуют себя некомфортно на верхней полке.

О каких услугах Укрзализныци мало кто знает

Многие, путешествуя на поезде, боятся пропустить свою остановку, ведь это не только потерянное время, но и дополнительные расходы. Однако это не совсем так. Даже если пассажир вовремя не вышел, он имеет право вернуться обратно.

Для этого следует обратиться к начальнику поезда и предъявить свой проездной документ. Он составит акт о продлении действия билета, благодаря которому пассажир сможет бесплатно добраться до места назначения, указанного в его билете.

Пассажир Укрзализныци может получить компенсацию за травмы, полученные во время поездки. В стоимость билета входят услуги страховой компании. Поэтому при травмировании нужно оформить акт о несчастном случае, сохранить свой билет и связаться со страховщиками.

Также многие пассажиры не знают, что они не должны устраивать постель после использования – это обязанность проводника. Согласно пункту 63 Порядка обслуживания граждан железнодорожным транспортом, выдача постельного белья и сборка его за 30 минут до прибытия должен производить проводник.

Ранее мы писали, что попытка купить билет на поезд может превратиться в настоящее испытание. Это связано с перекупами, массово скупающими доступные билеты и пытающимися перепродавать их с наценкой.

Также мы рассказывали, что после начала войны железная дорога стала основным транспортом для путешествий по стране. В Украине дети имеют ряд преимуществ и льгот во время поездок на поезде.