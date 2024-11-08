Квитки в Укрзалізниці – хто такі перекупи та чому немає вільних місць у поїзді

Пасажири в поїзді. Фото: Укрзалізниця/Telegram

Інколи купити квиток на потяг, особливо міжнародного сполучення, буває майже неможливо. Укрзалізниця неодноразово повідомляла, що активізувала боротьбу з так званими перекупниками — шахраями, які масово скуповують квитки і перепродують пасажирам з великою націнкою. Постає питання, які схеми вони використовують і що роблять в УЗ для вирішення проблеми.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що треба знати українцям про організовану діяльність мережі перекупників.

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Які схеми використовують перекупники

Українці, які часто подорожують залізничним транспортом, можуть запитати: як шахраям вдається перепродати куплений завчасно квиток, якщо на документі написано ім’я пасажира? Насправді аферистам не заважає цей факт, бо вони користуються перевіреними методами.

Про деякі з дієвих схем розповіли автори проєкту "Хапуга.UA" в ексклюзивному матеріалі. Також користувачі соціальної мережі TikTok діляться інформацією про діяльність перекупників у коментарях до відео. Ось якими схемами оперують недобросовісні "бізнесмени" в Україні.

Квитки з вигаданим ім’ям

Як тільки відкриваються продажі на рейс, шахраї "атакують" сайт Укрзалізниці, мобільний додаток і каси, щоб одразу викупити якомога більше квитків. Під час оформлення записують вигадані імена і продають пасажирам без змін. Як стверджують українці в соціальних мережах, часто залізничники не звіряють дані в паспорті, а просто дивляться на вагон і місце, тому неспівпадіння імен залишається нерозкритим.

Замовлення квитків на потяг із Києва до Варшави. Фото: скриншот

Зміна імені у графічному редакторі

Початок схеми завжди однаковий: перекупники штурмують каси і сайт, оформлюють велике замовлення на різні вигадані імена. А коли на квиток з’являється замовник, змінюють інформацію в документі за допомогою графічного редактора. Відрізнити підробку неозброєним оком важко, хоча провідники можуть перевірити дані, сканувавши квиток.

Здавання квитка з подальшим викупом

Отримавши замовлення на квиток, аферист здає куплений раніше документ із рандомним іменем та одразу викуповує його, вказуючи справжні персональні дані пасажира. Якщо клієнт і перекупник домовилися про угоду прямо на пероні, то миттєвий викуп квитка робить вже замовник у касі.

Як Укрзалізниця бореться з перекупами

Останніми роками залізничний перевізник вдавався до різних способів "перекрити кисень" перекупникам. Компанія переводила продаж квитків на найбільш ажіотажні напрямки у мобільний додаток, відкривала продаж у чітко зазначений час, обмежувала повернення онлайн тощо. Але шахраї удосконалювали власні технічні можливості та знаходили способи обійти систему захисту.

Не так давно Укрзалізниця запровадила верифікацію користувачів через Дію. Це дозволяє добросовісним пасажирам легко повернути замовлення через застосунок, натомість перекупникам такий метод закритий. Звісно, остаточно позбутися зловмисників не вдалося, але масштаби їх діяльності значно зменшилися.

Як варіант — покращити ситуацію з нестачею місць можна за допомогою збільшення кількості вагонів і рейсів. Бо попит стабільно великий, значить треба запускати додаткові потяги. Принаймні на популярні маршрути, куди постійно не вистачає квитків. Така практика існує, але здебільшого в межах України.

Нагадаємо, пасажири можуть добратися в інші країни Європи не лише потягами, але й автобусами. Міжнародних рейсів з України в Польщу є багато, перевізники пропонують клієнтам квитки на різний гаманець.

Також ми писали, що деякі українці не платять за проїзд у громадському транспорті. Але недотримання правил загрожує чималими штрафами. За відсутність квитка доведеться заплатити в кілька разів більше.