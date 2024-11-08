Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Купить билеты УЗ почти невозможно — как работают перекупщики arrow

Купить билеты УЗ почти невозможно — как работают перекупщики

8 ноября 2024 13:55
Елизавета Супивская - редактор
Билеты в Укрзализныци – кто такие перекупы и почему нет свободных мест в поезде
Пассажиры в поезде. Фото: Укрзализныця/Telegram
Елизавета Супивская - редактор

Иногда купить билет на поезд, особенно международного сообщения, бывает почти невозможно. Укрзализныця неоднократно сообщала, что активизировала борьбу с так называемыми перекупщиками — мошенниками, которые массово скупают билеты и перепродают пассажирам с большой наценкой. Возникает вопрос, какие схемы они используют и что делают в УЗ для решения проблемы.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что нужно знать украинцам об организованной деятельности сети перекупщиков.

Читайте также:

Какие схемы используют перекупщики

Украинцы, которые часто путешествуют железнодорожным транспортом, могут спросить: как мошенникам удается перепродать купленный заранее билет, если на документе написано имя пассажира? На самом деле аферистам не мешает этот факт, ведь они пользуются проверенными методами.

О некоторых из действенных схем рассказали авторы проекта "Хапуга.UA" в эксклюзивном материале. Также некоторые пользователи социальной сети TikTok делятся информацией о деятельности перекупщиков комментариях к видео. Вот какими схемами оперируют недобросовестные бизнесмены в Украине.

  • Билеты с вымышленным именем

Как только открываются продажи на рейс, мошенники "атакуют" сайт Укрзализныци, мобильное приложение и кассы, чтобы сразу выкупить как можно больше билетов. При оформлении указывают вымышленные имена и продают пассажирам без изменений. Как утверждают украинцы в социальных сетях, часто железнодорожники не сверяют данные в паспорте, а просто смотрят на вагон и место, поэтому несовпадение имен остается нераскрытым.

 

Поиск билетов на поезд
Заказ билетов на поезд из Киева в Варшаву Фото: скриншот
  • Смена имени в графическом редакторе

Начало схемы всегда одинаковое: перекупщики штурмуют кассы и сайт, оформляют большой заказ на разные вымышленные имена. Когда на билет появляется заказчик, меняют информацию в документе с помощью графического редактора. Отличить подделку невооруженным глазом сложно, хотя проводники могут проверить данные, сканировав билет.

  • Сдача билета с последующим выкупом

Получив заказ на билет, аферист сдает купленный ранее документ с рандомным именем и выкупает его сразу, указывая подлинные персональные данные пассажира. Если клиент и перекупщик договорились о сделке прямо на перроне, то мгновенный выкуп билета производит уже заказчик в кассе.

Как Укрзализныця борется с перекупами

В последние годы железнодорожный перевозчик прибегал к разным способам "перекрыть кислород" перекупщикам. Компания переводила продажу билетов на наиболее ажиотажные направления в мобильное приложение, открывала продажу в четко указанное время, ограничивала возврат онлайн и т.д. Но мошенники совершенствовали собственные технические возможности и находили способы обойти систему защиты.

Не так давно Укрзализныця ввела верификацию пользователей через "Дію". Это позволяет добросовестным пассажирам легко вернуть заказ через приложение, но перекупщикам такой метод закрыт. Конечно, окончательно избавиться от злоумышленников не удалось, но масштабы их деятельности значительно снизились.

Как вариант — улучшить ситуацию с нехваткой мест можно с помощью увеличения количества вагонов и рейсов. Так как спрос стабильно велик, значит надо запустить дополнительные поезда. По крайней мере, на популярные маршруты, куда постоянно не хватает билетов. Такая практика существует, но, в основном, в пределах Украины.

Напомним, пассажиры могут добраться в другие страны Европы не только поездами, но и автобусами. Международных рейсов из Украины в Польшу много, перевозчики предлагают клиентам билеты на разный кошелек.

Также мы писали, что некоторые украинцы не платят за проезд в общественном транспорте. Но несоблюдение правил грозит немалыми штрафами. За отсутствие билета придется заплатить в несколько раз больше.

билеты мошенничество Укрзализныця поезда транспорт

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

15:23 Спаситель Николаева — генерал Марченко уходит из армии

Text

15:13 Ходят в СОЧ группами — психолог ответил, почему бойцы убегают

15:10 Войска РФ активизировались на Курщине — СМИ объяснили причину

15:08 В Украину вернули еще 563 тела павших защитников

15:07 Киев накроет антициклон на выходных — прогноз погоды на завтра

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

14:56 Что мешает привлечению денег в Украину во время войны — экономист

14:46 Эрдоган высказался по поводу планов Трампа закончить войну

14:45 Блокировка счетов военных — когда есть право на снятие ареста

14:45 После Лиги Европы в Амстердаме нападают на израильтян

14:35 В ООН опасаются сокращения финансирования после победы Трампа

15:23 Спаситель Николаева — генерал Марченко уходит из армии

15:10 Войска РФ активизировались на Курщине — СМИ объяснили причину

15:08 В Украину вернули еще 563 тела павших защитников

15:07 Киев накроет антициклон на выходных — прогноз погоды на завтра

14:56 Что мешает привлечению денег в Украину во время войны — экономист

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

14:46 Эрдоган высказался по поводу планов Трампа закончить войну

14:45 Блокировка счетов военных — когда есть право на снятие ареста

14:45 После Лиги Европы в Амстердаме нападают на израильтян

14:35 В ООН опасаются сокращения финансирования после победы Трампа

14:30 НБУ сообщил, когда зарплата в Украине выйдет на довоенный уровень

10:38 От Зеленского до Никитюк — кто из известных украинцев играл в КВН

Эксклюзив

05:01 Актеры, музыканты и президенты — как КВН меняет жизнь

7 ноября 2024
Эксклюзив

18:21 Фейки о мобилизации — одесский юрист рассказал о наказаниях

6 ноября 2024

06:40 Золото дорожает — стоимость драгоценных металлов в ноябре

5 ноября 2024

17:33 Харрис или Трамп — каких изменений ожидают одесситы

06:58 Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

06:40 Цены на латунь в ноябре — стоимость 1 кг цветных металлов

06:29 Какие дрова выбрать — виды, преимущества и альтернативы

06:03 Как работает система выборов президента в США

4 ноября 2024
Эксклюзив

21:03 Украина получила мощную помощь для разминирования, — фото, видео

Text

15:13 Ходят в СОЧ группами — психолог ответил, почему бойцы убегают

Text

13:00 Путин хочет переговоры и замороженные активы РФ — эфир День.LIVE

Text

12:47 Адвокат объяснил, почему суды массово отменяют штрафы от ТЦК

Text

12:22 Военный психолог Козинчук объяснил пользу 50-летних на фронте

Text

12:11 Драка возле ресторана в Полтаве — в ГБР рассказали о ходе дела

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

Text

08:00 В Украине могут возобновить авиаперелеты — эфир Ранок.LIVE

7 ноября 2024
Text

20:35 Коваленко сообщил о тяжелых последствиях удара врага по Запорожью

Text

17:50 Срочное заявление Польши о помощи Украине — эфир Вечір.LIVE

Text

13:05 План Украины от Трампа и ночная атака оккупантов — эфир День.LIVE

Text

10:13 В КМВА назвали количество сбитых БпЛА над Киевом — последствия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

2 ноября 2024

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд