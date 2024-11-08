Билеты в Укрзализныци – кто такие перекупы и почему нет свободных мест в поезде

Пассажиры в поезде. Фото: Укрзализныця/Telegram

Иногда купить билет на поезд, особенно международного сообщения, бывает почти невозможно. Укрзализныця неоднократно сообщала, что активизировала борьбу с так называемыми перекупщиками — мошенниками, которые массово скупают билеты и перепродают пассажирам с большой наценкой. Возникает вопрос, какие схемы они используют и что делают в УЗ для решения проблемы.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что нужно знать украинцам об организованной деятельности сети перекупщиков.

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Какие схемы используют перекупщики

Украинцы, которые часто путешествуют железнодорожным транспортом, могут спросить: как мошенникам удается перепродать купленный заранее билет, если на документе написано имя пассажира? На самом деле аферистам не мешает этот факт, ведь они пользуются проверенными методами.

О некоторых из действенных схем рассказали авторы проекта "Хапуга.UA" в эксклюзивном материале. Также некоторые пользователи социальной сети TikTok делятся информацией о деятельности перекупщиков комментариях к видео. Вот какими схемами оперируют недобросовестные бизнесмены в Украине.

Билеты с вымышленным именем

Как только открываются продажи на рейс, мошенники "атакуют" сайт Укрзализныци, мобильное приложение и кассы, чтобы сразу выкупить как можно больше билетов. При оформлении указывают вымышленные имена и продают пассажирам без изменений. Как утверждают украинцы в социальных сетях, часто железнодорожники не сверяют данные в паспорте, а просто смотрят на вагон и место, поэтому несовпадение имен остается нераскрытым.

Заказ билетов на поезд из Киева в Варшаву Фото: скриншот

Смена имени в графическом редакторе

Начало схемы всегда одинаковое: перекупщики штурмуют кассы и сайт, оформляют большой заказ на разные вымышленные имена. Когда на билет появляется заказчик, меняют информацию в документе с помощью графического редактора. Отличить подделку невооруженным глазом сложно, хотя проводники могут проверить данные, сканировав билет.

Сдача билета с последующим выкупом

Получив заказ на билет, аферист сдает купленный ранее документ с рандомным именем и выкупает его сразу, указывая подлинные персональные данные пассажира. Если клиент и перекупщик договорились о сделке прямо на перроне, то мгновенный выкуп билета производит уже заказчик в кассе.

Как Укрзализныця борется с перекупами

В последние годы железнодорожный перевозчик прибегал к разным способам "перекрыть кислород" перекупщикам. Компания переводила продажу билетов на наиболее ажиотажные направления в мобильное приложение, открывала продажу в четко указанное время, ограничивала возврат онлайн и т.д. Но мошенники совершенствовали собственные технические возможности и находили способы обойти систему защиты.

Не так давно Укрзализныця ввела верификацию пользователей через "Дію". Это позволяет добросовестным пассажирам легко вернуть заказ через приложение, но перекупщикам такой метод закрыт. Конечно, окончательно избавиться от злоумышленников не удалось, но масштабы их деятельности значительно снизились.

Как вариант — улучшить ситуацию с нехваткой мест можно с помощью увеличения количества вагонов и рейсов. Так как спрос стабильно велик, значит надо запустить дополнительные поезда. По крайней мере, на популярные маршруты, куда постоянно не хватает билетов. Такая практика существует, но, в основном, в пределах Украины.

Напомним, пассажиры могут добраться в другие страны Европы не только поездами, но и автобусами. Международных рейсов из Украины в Польшу много, перевозчики предлагают клиентам билеты на разный кошелек.

Также мы писали, что некоторые украинцы не платят за проезд в общественном транспорте. Но несоблюдение правил грозит немалыми штрафами. За отсутствие билета придется заплатить в несколько раз больше.