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Пільги для дітей у поїздах — які послуги надає Укрзалізниця

7 листопада 2024 15:11
Володимир Мололкін - редактор
Пільги для дітей у поїздах Укрзалізниці — які послуги доступні у 2024 році
Дитина у вагоні поїзда. Фото: Укрзалізниця
Володимир Мололкін - редактор

З початком повномасштабного вторгнення Укрзалізниця стала основним транспортним засобом для подорожей. Діти мають багато переваг і пільг, коли подорожують потягом, а також їм доступні деякі послуги.

Про це повідомляє РБК-Україна.

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Які пільги доступні дітям у поїздах Укрзалізниці

Зокрема, деякі діти можуть подорожувати безплатно або отримувати знижки на квитки.

Діти віком до 6 років, які не займають окремого місця в потязі, можуть безплатно подорожувати без проїзного документа. Це можливо весь рік, без обмежень щодо кількості поїздок, категорії поїзда чи вагона.

Діти віком від 6 до 14 років можуть подорожувати у пасажирських вагонах будь-якої категорії за 75% від вартості проїзду дорослого пасажира.

Пасажирські поїзди можуть перевозити дітей віком до 14 років лише в супроводі дорослих.

Які додаткові послуги доступні дітям у поїздах

У 2024 році Укрзалізниця запустила окремий вагон для пасажирів з дітьми.

З 8 серпня дитячий купейний вагон курсує в поїзді No15/16 Харків — Ясіня. Він розроблений таким чином, щоб діти віком від 0 до 8 років та їхні батьки відчували себе комфортно, безпечно та цікаво під час подорожі.

Придбати квитки на цей вагон можна лише за допомогою мобільного додатку "Укрзалізниця". Крім того, ціна квитка приблизно однакова з ціною купейних квитків подібного класу в тому ж поїзді.

Вагон має маркування "Дитячий", щоб батьки, які подорожують з маленькими дітьми, могли вибрати саме цей вагон.

Нагадаємо, Укрзалізниця повідомила про значний попит на поїздки дітей у табори для відпочинку та оздоровлення в горах під час осінніх канікул. З цієї причини залізничники почали коригувати графік ремонтних робіт у горах.

Також ми писали, що поїзд No148/147 з Одеси до Києва проходитиме через Черкаси та Бориспіль. Новий маршрут буде працювати до завершення ремонтних робіт на колії. Пасажирам пропонують скористатися приміськими потягами.

 

залізниця квитки пільги Укрзалізниця діти

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