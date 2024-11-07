Льготы для детей в поездах Укрзализныци — какие услуги доступны в 2024 году

Ребенок в вагоне поезда. Фото: Укрзализныця

С началом полномасштабного вторжения Укрзализныця стала основным транспортным средством для поездок. Дети имеют много преимуществ и льгот, когда путешествуют на поезде, а также им доступны некоторые услуги.

Об этом сообщает РБК-Украина.

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В частности, некоторые дети могут путешествовать бесплатно или получать скидки на билеты.

Дети младше 6 лет, которые не занимают отдельное место в поезде, могут бесплатно путешествовать без проездного документа. Это возможно весь год, без ограничений по количеству поездок, категории поезда или вагона.

Дети от 6 до 14 лет могут путешествовать в пассажирских вагонах любой категории за 75% от стоимости проезда взрослого пассажира.

Пассажирские поезда могут перевозить детей младше 14 лет только в сопровождении взрослых.

Какие дополнительные услуги доступны детям в поездах

В 2024 году Укрзализныця запустила отдельный вагон для пассажиров с детьми.

С 8 августа детский купейный вагон курсирует в поезде №15/16 Харьков — Ясиня. Он разработан таким образом, чтобы дети от 0 до 8 лет и их родители чувствовали себя комфортно, безопасно и интересно во время путешествия.

Купить билеты на этот вагон можно только с помощью мобильного приложения "Укрзализныця". Кроме того, цена билета примерно одинакова с ценой купейных билетов подобного класса в том же поезде.

Вагон имеет маркировку "Детский", чтобы родители, путешествующие с маленькими детьми, могли выбрать именно этот вагон.

Напомним, Укрзализныця сообщила о значительном спросе на поездки детей в лагеря для отдыха и оздоровления в горах во время осенних каникул. По этой причине железнодорожники начали корректировать график ремонтных работ в горах.

Также мы писали, что поезд No148/147 из Одессы в Киев будет проходить через Черкассы и Борисполь. Новый маршрут будет работать до завершения ремонтных работ на путях. Пассажирам предлагают воспользоваться пригородными поездами.