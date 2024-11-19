Билеты на поезд УЗ – как дешевле доехать в Польшу

Пассажиры в вагоне Укрзализныци. Фото: УЗ/Facebook

Пассажирка Укрзализныци заметила интересную деталь в ценообразовании: если ехать прямым международным рейсом, стоимость билета гораздо больше, чем с пересадкой вблизи границы. Причем поезд тот же, с единственной разницей — вместо одного билета надо купить два.

Об этом рассказала пассажирка УЗ Ульяна Дидыч на личной Facebook-странице.

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Девушка ехала во Львов на поезде 032П Запорожье — Перемышль. В купе разговорилась с соседом, направлявшимся в польский Перемышль. Он уточнил, что со Львова продолжит путь на месте Ульяны,ведь когда покупал билеты, то не успел забронировать два одинаковых места.

Девушка переспросила, почему мужчина не купил один прямой билет из Запорожья вместо того, чтобы делать пересадку во Львове и менять место. На что получила ответ: "Так более чем на тысячу дешевле".

Выходит странная математика со стоимостью билетов Укрзализныци: если ехать прямым сообщением Запорожье — Перемышль, то место в купе обойдется в 2 680 грн. Но купив два билета сообщением Запорожье — Львов — Перемышль на поезде 032П, придется потратить только 1 484 грн. А если выбрать другой рейс из Запорожья во Львов, можно сэкономить еще несколько сотен гривен.

Билеты на поезд УЗ. Фото: скриншот

Билеты на поезд УЗ. Фото: скриншот

Билеты на поезд УЗ. Фото: скриншот 1/3 ​ 3

Что ответили в Укрзализныце

Железнодорожный перевозчик отреагировал на историю Ульяны Дидич в Facebook. Как отметили в УЗ, стоимость билетов в международном сообщении формируется по другим принципам, чем во внутреннем, поскольку тарифы на международные пассажирские перевозки привязаны к курсу швейцарского франка. Это стандартная валюта для взаиморасчетов между железными дорогами разных стран.

Плюс есть дополнительные факторы, влияющие на стоимость проездного документа:

цена перевозки на территории другой страны;

сборы иностранной железной дорогой на обслуживание местной инфраструктуры, используемой поездами УЗ;

общие договоренности по тарифам.

"Это может создавать ощутимую разницу между ценами во внутреннем и международном сообщениях и на отдельные участки маршрута и общей стоимостью билета в международном сообщении", — констатировали в Укрзализныце.

В комментариях к посту в социальной сети многие люди подтвердили, что такой принцип ценообразования действительно существует во многих железных дорогах Европы: чем меньше отрезок маршрута оплачивается в международном сообщении, тем дешевле билет. Оказывается, на жаргоне путешественников этот способ закупки билетов называется "разбивать по границе".

Напомним, некоторые услуги Укрзализныци пассажиры могут получить бесплатно. Например, украинцам позволяют беспрепятственно пользоваться туалетами на вокзалах и станциях, через которые проходит поезд.

Также мы писали, что Укрзализныця установила выгодные условия для пассажиров, путешествующих с детьми. Украинцы могут воспользоваться льготами для малышей, в частности скидками и специальными услугами.