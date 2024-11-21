Укрзалізниця анонсувала додаткові рейси — маршрут та розклад руху

Потяг Укрзалізниці. Фото: УНІАН

Укрзалізниця поступово розширює міжнародне залізничне сполучення. Наразі компанія додає другу пару поїздів між Україною та Польщею. Тепер подорожі для жителів західних регіонів нашої країни, а також тих, хто прямує за кордон, стануть значно зручнішими.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

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Укрзалізниця оголосила про запуск другого рейсу поїздів №765/766 – 865/866 на маршруті Варшава – Рава-Руська – Львів та введення нових сполучень з Чернівцями. Тепер пасажири зможуть подорожувати:

між Варшавою, Равою-Руською та Львовом за допомогою поїзда польської компанії PKP Intercity;

українським дизель-поїздом ДПКр-3 на ділянці Рава-Руська — Львів — Чернівці.

Це розширення залізничних маршрутів дозволить значно покращити транспортне сполучення між Польщею та західними регіонами України. Зокрема, новий поїзд №865/866 Чернівці — Рава-Руська стане зручним транспортом для пасажирів з Тернополя, Чорткова, Заліщиків і Чернівців.

Після відкриття продажу квитки на нові рейси можна буде придбати через:

каси вокзалів;

чат-боти компанії;

застосунок Укрзалізниці;

офіційний сайт Укрзалізниці.

Також збережеться рух поїздів №767/768 – 867/868 на маршруті Варшава – Рава-Руська – Львів – Коломия, за старим графіком.

Що ще варто знати

Раніше ми писали, що пасажирка Укрзалізниці зауважила, що квиток на прямий міжнародний рейс значно дорожчий, ніж на рейс з пересадкою поблизу кордону. Різниця лише в тому, що замість одного квитка потрібно купити два, хоча потяг той самий.

Також ми розповідали, що часто українці не встигають придбати квитки через дефіцит місць на поїздах. Укрзалізниця намагається розв'язати проблему, запускаючи нові рейси та збільшуючи кількість вагонів.