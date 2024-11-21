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Дополнительные поезда от Укрзализныци — где они будут курсировать

21 ноября 2024 13:31
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Укрзализныця анонсировала дополнительные рейсы — маршрут и расписание движения
Поезд Укрзализныци. Фото: УНИАН
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Укрзализныця постепенно расширяет международное железнодорожное сообщение. В настоящее время компания добавляет вторую пару поездов между Украиной и Польшей. Теперь путешествия для жителей западных регионов нашей страны, а также тех, кто следует за границу, станут значительно удобнее.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

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Укрзализныця объявила о запуске второго рейса поездов №765/766 – 865/866 на маршруте Варшава – Рава-Русская – Львов и введении новых сообщений с Черновцами. Теперь пассажиры смогут путешествовать:

  • между Варшавой, Равой-Русской и Львовом посредством поезда польской компании PKP Intercity;
  • украинским дизель-поездом ДПКр-3 на участке Рава-Русская - Львов - Черновцы.

Это расширение железнодорожных маршрутов позволит значительно улучшить транспортное сообщение между Польшей и западными регионами Украины. В частности, новый поезд №865/866 Черновцы — Рава-Русская станет удобным транспортом для пассажиров из Тернополя, Черткова, Залещиков и Черновцов.

После открытия продажи билеты на новые рейсы можно будет приобрести через:

  • кассы вокзалов;
  • чат-боты компании;
  • применение Укрзализныци;
  • официальный сайт Укрзализныци.

Также сохранится движение поездов №767/768 – 867/868 на маршруте Варшава – Рава-Русская – Львов – Коломыя, по старому графику.

Что еще стоит знать

Ранее мы писали, что пассажирка Укрзализныци заметила, что билет на прямой международный рейс значительно дороже, чем рейс с пересадкой вблизи границы. Разница лишь в том, что вместо одного билета нужно купить два, хотя поезд тот же.

Также мы рассказывали, что часто украинцы не успевают купить билеты из-за дефицита мест на поездах. Укрзализныця пытается решить проблему, запуская новые рейсы и увеличивая количество вагонов.

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