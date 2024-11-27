Укрзализныця анонсировала продажу билетов на 2025 год — когда откроют бронирование

Билет Укрзализныци. Фото: УНИАН

Укрзализныця анонсировала запуск новых рейсов, благодаря которым путешествия по Украине и за ее пределы станут значительно удобнее. Билеты на некоторые из новых направлений уже доступны в кассах вокзалов и на сайте перевозчика.

О том, когда украинцы смогут купить билеты на новые рейсы от Укрзализныци, сообщила пресс-служба компании.

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На какие рейсы смогут купить билеты украинцы после 27 ноября

26 ноября стартовал продаж билетов на большинство новых рейсов, разработанных специалистами Укрзализныци на следующий год. С 15 декабря украинцы смогут приобрести проездной документ на большинство поездов внутреннего сообщения. Это касается и нового поезда №83/84 Киев — Солотвино. А с 27 ноября стартуют продажи на поезда, которые начнут курсировать после 16 декабря:

№61/62 Днепр — Рахов. №33/34 Кривой Рог — Ясиня. №145/146 Харьков — Черновцы. №125/126 — 129/130 Кременчуг, Полтава — Ужгород.

Билеты на эти рейсы, как и всегда, украинцы могут найти в приложении и на сайте Укрзализныци или приобрести в кассах вокзалов. Пассажирам, которые планируют приобрести поезда сообщением Киев — Будапешт и Варшава — Рава-Русская — Львов — Черновцы нужно подождать. Продажа билетов на эти поезда начнется позже.

Что еще стоит знать

Ранее мы писали, что украинцы часто не успевают купить билеты на некоторые рейсы как внутреннего, так и международного сообщения. Чтобы не упустить свой шанс, украинцам стоит знать когда стартуют продажи билетов.

Также мы рассказывали, что после 15 декабря украинцы смогут поехать прямым поездом в еще одну европейскую столицу. Он будет курсировать каждый день, а пассажирам будут доступны билеты в вагонах-купе и люкс.