Укрзализныця предлагает скидки и бонусы для пассажиров — как выгодно купить билет

Поезд Укрзализныци. Фото: УНИАН

Большинство компаний предоставляют своим клиентам разнообразные скидки и бонусы, и Укрзализныця не является исключением. У перевозчика есть специальные программы лояльности для пассажиров поездов Интерсити и Интерсити+, что позволяет значительно сэкономить при покупке билетов.

О том, какие программы лояльности действуют на поездах Укрзализныци, отмечается на сайте компании.

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Какие скидки можно получить на поездах Интерсити

Программы лояльности от Укрзализныци предусматривают скидки при заблаговременном бронировании билетов, в зависимости от дня недели и при покупке билета в обратную сторону. Однако в поездах Интерсити специальные предложения действуют только в определенные дни:

Вторник — 10% скидка на полную стоимость билета в вагонах 1 и 2 класса. Среда — 10% скидка на полную стоимость билета в вагонах 1 и 2 класса.

Программа лояльности в поездах Интерсити+

Программа лояльности для поездов Интерсити+ гораздо шире. Если пассажир покупает билет в вагон 1 класса за 20-15 суток до отправки поезда, стоимость его плацкартной части будет уменьшена на 10%. Однако следует помнить, что при покупке билета за 4-2 дня до отправки, цена наоборот вырастет на 10%, а за 1 сутки — на 15%. Также цены зависят от дня недели:

вторник — 15% скидка на билеты в вагоны 1 класса;

среда — 10% скидка на билеты в вагоны 1 класса;

четверг — 10% скидка на билеты в вагоны 2 класса;

суббота — 10% скидка на билеты в вагоны 1 и 2 класса.

Кроме того, при оформлении услуги "Туда-обратно", можно получить дополнительную снижение 10%. Предложение действует на билеты 1 и 2 класса в поездах Интерсити+. Следует также отметить, что скидки на билеты в Интерсити+ действуют одновременно и суммируются.

Как получить бонусы за поездки по Укрзализныце

За каждую онлайн-покупку билетов на поезда Интерсити+ 1 класса украинцы будут получать бонусы, которые можно будет использовать для оплаты следующих билетов. Для этого пассажиру нужно зарегистрироваться в бонусной программе в личном кабинете booking.uz.gov.ua.

Ранее мы писали, что метро — один из самых быстрых и удобных видов транспорта в Украине, работающего в Киеве, Харькове и Днепре. Стоимость поездки составляет 8 грн, но для некоторых граждан проезд бесплатный.

Также мы рассказывали, что Укрзализныця анонсировала новые рейсы, которые совершат путешествия по Украине и за границу более удобными. Билеты на некоторые направления уже доступны в кассах и на сайте перевозчика.