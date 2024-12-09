Рейтинг железнодорожных операторов Европы — кто самый лучший и самый худший

Поезд на станции. Фото: Unsplash

Составлен рейтинг железнодорожных операторов в Европе, из которого можно заключить, что большинство из них не оправдывают ожиданий, а дорогие билеты не обязательно приводят к высшему качеству услуг. Эксперты утверждают, что европейские операторы должны повысить надежность, доступность и опыт бронирования ж/д билетов.

Об этом рассказывает организация Transport&Environment.

Читайте также:

Какие железные дороги лучшие и самые плохие в Европе

Возглавляют рейтинг ж/д операторов итальянский Trenitalia, швейцарский SBB и чешская компания RegioJet. Последнее место занимает оператор Eurostar.

В общей сложности рейтинг оценивает 27 железнодорожных операторов по 8 критериям, включая цены на билеты, надежность и удобство на борту. Trenitalia выделяется опытом путешествий, SBB является самым пунктуальным оператором, а RegioJet имеет одни из самых доступных билетов.

Рейтинг лучших и самых плохих железнодорожных операторов в Европе. Фото: T&E

Доступность является ключевым критерием для пассажиров, использующих железную дорогу для путешествий на дальние расстояния, но анализ T&E показывает, что некоторые крупные операторы испытывают проблемы с этим. Deutsche Bahn (DB), SNCF и Eurostar получают плохие отметки по цене, на которые приходится 25% окончательного балла. Специальные тарифы, такие как скидки для семей и возрастов, могут сделать железную дорогу более доступной для многих людей. В этой категории, которая составляет 15% рейтинга, получили самые высокие оценки:

болгарский BDZ;

португальский CP;

греческий Hellenic Trains;

шведский SJ;

итальянские Italo и Trenitalia.

Легкость бронирования и надежность, составляющие 15% рейтинга, являются важными факторами, которые улучшают опыт пассажиров и способствуют использованию транспорта с низким содержанием углерода.

По надежности лидируют:

швейцарский SBB;

бельгийский SNCB;

испанский Renfe.

Самые низкие места занимают:

немецкий DB;

португальский CP;

шведский Snälltåget.

Из 27 операторов только 11 достигают пунктуальности более 80%. SBB занимает первое место, когда речь идет об опыте бронирования, в частности, когда заранее предлагаются билеты и могут ли их продавать внешние платформы. За ней следуют немецкая DB и австрийская ÖBB.

Как показал дополнительный анализ итогового рейтинга T&E, более высокие цены не гарантируют лучшего обслуживания. ÖBB и Trenitalia предлагают лучшие цены и качество в Европе, в то время как Eurostar и Avanti взимают высокие тарифы, но предоставляют услуги ниже уровня рейтинга T&E, поскольку все больше людей соглашаются с тем, что железнодорожные услуги в Европе должны улучшаться.

Урсула фон дер Ляйен недавно пообещала создать новый Единый цифровой регламент по бронированию и продаже билетов, чтобы туристы могли легко бронировать билеты между операторами и странами, не опасаясь потерять сообщение. Во время слушаний она поручила это своему кандидату на должность комиссара по устойчивому транспорту, который он пообещал сделать в ближайшее время.

Напомним, все железнодорожные операторы предоставляют пассажирам всевозможные скидки и бонусы. Укрзализныця предлагает украинцам специальные программы лояльности, доступные в поездах Интерсити и Интерсити+.

Также мы писали, что Укрзализныця стала основным транспортом для путешествий по Украине. Компания предлагает разнообразные льготы пассажирам, путешествующим вместе с детьми.