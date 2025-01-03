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Українців чекають зміни в ЄС — що буде з виплатами у 2025 році

3 січня 2025 10:12
Єлизавета Супівська - редактор
Виплати для біженців 2025 – що зміниться в Німеччині, Австрії та Ірландії
Українські біженці. Фото: Unsplash
Єлизавета Супівська - редактор

Новий, 2025 рік приніс деякі нововведення для українців, які мешкають за кордоном. Вони стосуються соціальних виплат і фінансової допомоги, проживання тощо. Європейські країни, які прихистили наших громадян, починають переглядати програми підтримки.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що змінилося для українців у Німеччині, Австрії та Ірландії.

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Біженці отримують фінансову допомогу за програмою Bürgergeld. Однак суми можуть значно урізати, якщо відмовитися від пропозицій працевлаштування. З 2025 року грошову підтримку почнуть поступово скорочувати у разі непогодження українців пройти інтеграційні курси чи семінари, взятися за запропоновану роботу.

Частка зменшення залежатиме від кількості порушень: за перше — мінус 10%, за друге — 20%, за третє — 30%. Водночас іншим категоріям біженців нічого не загрожує, вони надалі отримуватимуть виплати за програмою Bürgergeld в повному розмірі. Йдеться про такі суми у 2025 році:

  • 563 євро — для самотніх людей;
  • 506 євро — для сімейних пар;
  • 451 євро — для дорослих, які мешкають у соціальних закладах;
  • 471 євро — для підлітків від 14 до 17 років;
  • 390 євро — для дітей від 6 до 13 років;
  • 357 євро — для дітей до 5 років.

Проживання в Ірландії

Високопосадовці уряду розробили пропозицію щодо скасування безплатного житла від держави для біженців. З березня 2025 року українців більше не поселятимуть в муніципальні помешкання плюс виселятимуть наших громадян, які живуть в таких місцях найдовше. Це є частиною політики зменшення привабливості Ірландії та стимулювання до самостійного пошуку оселі.

Що стосується соціальних виплат, то більшість українців зі статусом тимчасового захисту отримують фінансову допомогу в розмірі 38,80 євро на тиждень на дорослого і 29,80 євро на дитину. Розміри грошової підтримки цьогоріч не зміняться. Принаймні на початку 2025-го така інформація відсутня.

Українці з авто в Австрії

Якщо біженець має власний автомобіль, його позбавлять базового забезпечення (Grundversorgung). Уряд Австрії пояснив рішення так: транспортний засіб вимагає великих фінансових вкладень, зокрема витрат на страхування, пальне, технічне обслуговування тощо. Маючи змогу оплачувати всі потреби, власники авто, на думку чиновників, не потребують базової підтримки.

Плюс українці, які приїхали на автівці у 2022 році, повинні зареєструвати транспорт, сплатити митні збори та спеціальний податок. Зате є хороша новина: виплату сімейної допомоги скоригують з урахуванням інфляції, тож вона збільшиться на 4,6%. Плюс змінився поріг доходу для призначення цих коштів — 17 212 євро на рік замість 16 455 євро.

Нагадаємо, країни ЄС не можуть депортувати біженця, який втік від війни, оскільки дотримуються гуманітарного принципу "неповернення". Однак існують законні механізми депортації, що працюють у випадку незаконного перетину кордону, порушення правил перебування тощо.

Також ми писали, що Словаччина може мінімізувати підтримку українських біженців через припинення транзиту російського газу. За словами прем'єр-міністра Роберта Фіцо, доведеться якось компенсувати фінансові витрати внаслідок зупинки постачання.

виплати фінансова допомога Європа біженці зміни

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