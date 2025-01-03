Выплаты для беженцев 2025 – что изменится в Германии, Австрии и Ирландии

Украинские беженцы. Фото: Unsplash

Новый 2025 год принес некоторые нововведения для украинцев, проживающих за границей. Они касаются социальных выплат и финансовой помощи, проживания и т.д. Европейские страны, приютившие наших граждан, начинают пересматривать программы поддержки.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что изменилось для украинцев в Германии, Австрии и Ирландии.

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Выплаты в Германии

Беженцы получают финансовую помощь по программе Bürgergeld. Однако суммы могут значительно урезать, если отказаться от предложений по трудоустройству. С 2025 года денежную поддержку начнут постепенно сокращать в случае несогласия украинцев пройти интеграционные курсы или семинары, взяться за предложенную работу.

Доля уменьшения будет зависеть от количества нарушений: за первое — минус 10%, за второе — 20%, за третье — 30%. В то же время другим категориям беженцев ничего не грозит, они будут получать выплаты по программе Bürgergeld в полном размере. Речь идет о таких суммах в 2025 году:

563 евро — для одиноких людей;

506 евро — для семейных пар;

451 евро — для взрослых, проживающих в социальных учреждениях;

471 евро — для подростков от 14 до 17 лет;

390 евро — для детей от 6 до 13 лет;

357 евро — для детей до 5 лет.

Проживание в Ирландии

Высокопоставленные чиновники правительства разработали предложение об отмене бесплатного жилья от государства для беженцев. С марта 2025 года украинцев больше не будут поселять в муниципальные помещения плюс смогут выселять наших граждан, которые живут в таких местах дольше всего. Это часть политики уменьшения привлекательности Ирландии и стимулирования к самостоятельному поиску дома.

Что касается социальных выплат, то большинство украинцев со статусом временной защиты получают финансовую помощь в размере 38,80 евро в неделю на взрослого и 29,80 евро на ребенка. Суммы денежной поддержки в этом году не изменятся. По крайней мере, в начале 2025-го такая информация отсутствует.

Украинцы с авто в Австрии

Если у беженца есть свой автомобиль, его лишат базового обеспечения (Grundversorgung). Правительство Австрии объяснило решение так: транспортное средство требует больших финансовых вложений, в частности расходов на страхование, горючее, техническое обслуживание и т.д. Имея возможность оплачивать все нужды, владельцы авто, по мнению чиновников, не нуждаются в базовой поддержке.

Плюс украинцы, приехавшие на автомобиле в 2022 году, должны зарегистрировать транспорт, уплатить таможенные пошлины и специальный налог. Зато есть хорошая новость: выплату семейной помощи скорректируют с учетом инфляции, так что она увеличится на 4,6%. Плюс изменился порог дохода для назначения этих средств — 17 212 евро в год вместо 16 455 евро.

Напомним, страны ЕС не могут депортировать сбежавшего от войны беженца, поскольку придерживаются гуманитарного принципа "невозвращения". Однако существуют законные механизмы депортации, работающие в случае незаконного пересечения границы, нарушения правил пребывания и т.д.

Также мы писали, что Словакия может минимизировать поддержку украинских беженцев из-за прекращения транзита российского газа. По словам премьер-министра Роберта Фицо, придется как-то компенсировать финансовые расходы вследствие остановки поставок.