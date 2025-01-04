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В'їзд до ЄС у 2025 році — скільки доведеться заплатити українцям

4 січня 2025 09:53
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Перетин кордону з ЄС — скільки доведеться платити українцям у 2025-му
Чоловік проходить паспортний контроль. Фото: УНІАН
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

З 2025 року українцям доведеться платити за в’їзд до країн Європейського Союзу. Це пов’язано з впровадженням нової системи авторизації подорожей ETIAS, яка буде обов’язковою для громадян країн, що не входять до складу ЄС.

Про те, що зміниться для українців при перетині кордону з ЄС у 2025 році, пояснили на офіційному ресурсі ETIAS-INFO.

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Як подати заявку на отримання ETIAS

В'їзд до Європейського Союзу для українців стане платним після того, коли почне діяти нова система авторизації подорожей ETIAS. Всі громадяни країн, які не входять до складу ЄС, будуть зобов’язані отримати цей дозвіл для перетину кордонів країн Євросоюзу та Шенгенської зони. Для оформлення дозволу потрібно:

  • мати закордонний паспорт, термін дії якого перевищує 3 місяці після дати запланованого виїзду з ЄС і виданий не більше 10 років тому;
  • сплатити державний збір у розмірі 7 євро (обов’язково для осіб віком від 18 до 70 років).

Молодші за 18 або старші за 70 років громадяни звільняються від оплати. Процес отримання ETIAS включає кілька етапів:

  1. Заповнення онлайн-форми на офіційному сайті або в додатку ETIAS.
  2. Оплата збору та підтвердження платежу.
  3. Очікування на рішення, яке надходить на електронну пошту.
  4. Перевірка коректності даних у заявці, оскільки помилки можуть стати причиною відмови у в’їзді.

Рекомендується подавати заявку заздалегідь. Зазвичай обробка триває до 96 годин, але в окремих випадках може затягнутися до місяця, якщо потрібна додаткова інформація чи співбесіда з представниками органів ЄС.

Скільки часу діятиме дозвіл

Протягом перших 3–6 місяців після запуску системи діятиме перехідний період, коли отримання дозволу буде лише рекомендованим.

Коли зміни повноцінно запрацюють, дозвіл ETIAS діятиме три роки або до завершення терміну дії паспорта. Він дозволяє перебування на території ЄС до 90 днів у межах 180-денного періоду.

Раніше ми писали, що 2025 рік розпочався зі змін для українців, які проживають за кордоном. Вони торкнулися соціальних виплат, фінансової допомоги, умов проживання тощо. Європейські держави, що прийняли наших громадян, поступово переглядають програми підтримки.

Також ми розповідали, що у Німеччині із січня 2025 року запровадили нові правила для відвідувачів готелів. Під час заселення більше не потрібно заповнювати паперові форми, оскільки процес реєстрації став простішим.

Європейський союз кордон українці Європа виїзд за кордон

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