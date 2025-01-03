Готелі в Німеччині – яке важливе нововведення з’явилося у 2025 році

Готельна вивіска в місті. Фото: Pexels

Для відвідувачів готелів Німеччина приготувала нововведення із січня 2025 року. Гостям більше не потрібно заповнювати папери під час реєстрації, оскільки процес заїзду значно спростили. Це дозволить мінімізувати бюрократію без шкоди для всіх сторін.

Деталі повідомило видання AUS NEWS.

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Кожному туристу знайома ситуація, коли потрібно швидко облаштуватися в готельному номері та піти у справах, але реєстрація затягується через наплив відвідувачів, якісь внутрішні проблеми готелю тощо. Більше не доведеться витрачати час на паперову тяганину чи заповнення бланків: з 1 січня 2025 року скасували реєстраційні форми при заселенні.

Це хороша новина для людей, які часто подорожують по роботі. Нововведення є частиною Четвертого закону про спрощення бюрократії (BEG IV), мета якого — зробити користування готельними послугами більш зручним для гостей. Плюс працівникам буде легше, оскільки не доведеться мати справу зі стосами паперів.

Варто уточнити, що зміна стосується лише німецьких громадян. Тобто іноземним відвідувачам потрібно надалі заповнювати реєстраційні форми, аби мати змогу поселитися в готель. Виходить, спрощення діятиме виключно для німців, але не пошириться на громадян інших держав, зокрема українців.

Що буде з виплатами в Німеччині

У 2025 році українців таки чекають нововведення, але не дуже хороші. Вони стосуються виплати фінансової допомоги за програмою Bürgergeld. Передбачається, що відмова знайти роботу чи прийняти пропозицію працевлаштування потягне за собою урізання розміру грошового забезпечення:

за перше порушення — на 10%;

за друге порушення — на 20%;

за третє порушення — на 30%.

Повний розмір підтримки становить 563 євро (для самотніх людей), а сімейні пари отримують по 506 євро щомісяця. Плюс є виплати на дітей у розмірі від 357 до 471 євро залежно від віку.

Нагадаємо, в деяких країнах Європейського Союзу ввели нові правила, що стосуються допомоги українським біженцям. Наприклад, в Ірландії скасували поселення у безплатному житлі, а в Австрії будуть анулювати базове грошове забезпечення людям з автомобілем.

Також ми писали, що українці можуть бюджетно відпочити в Європі після Нового року. Готелі коштують недорого навіть у центрі міст, отже буде можливість відвідати святкові ярмарки, подивитися на виступи артистів тощо без сильного удару по гаманцю.