Бюджетні місця для відпочинку в Європі – куди поїхати в січні 2025

Вечірня вулиця в Австрії. Фото: Pexels

Європа пропонує достатньо варіантів для зимового відпочинку. Якщо вам спало на думку раптово зірватися з місця і провести час в іншій країні, насолоджуючись святковою атмосферою в січні, рекомендуємо відвідати Польщу, Чехію або Австрію. Прикрашені ялинки на вулицях, гірлянди на будівлях, різдвяні ярмарки і новорічна музика — все це забезпечить туристів незабутніми враженнями від подорожі.

Сайт Новини.LIVE розповідає, куди варто поїхати в Європу після Нового року.

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Прага, Чехія

Отримати максимальне задоволення від різдвяно-новорічних свят можна у Празі, адже її середньовічні вулички стають ідеальними локаціями для створення казкової атмосфери. Туристів частуватимуть запашною випічкою і смаженими каштанами, а традиційний вертеп перетворить місто на яскравий майданчик веселощів.

Проживання обійдеться недорого завдяки січневим знижкам. Двомісний номер із власною ванною кімнатою в готелі Giotto Apartments коштує всього 904 грн на добу. За 1 460 грн можна зняти покращений номер у Bohem Prague Hotel, розташований недалеко від центру міста.

Бюджетні готелі у Празі. Фото: скриншот

Відень, Австрія

В цьому місті кожна вуличка сяятиме вогнями, а святкові ярмарки заполонять площі. Найпопулярнішими локаціями стануть території біля Ратуші та палацу Бельведер, де відвідувачів зустрічатимуть ароматом пуншу і ванільних кіпферлі.

Бюджетних варіантів проживання вистачає. Наприклад, двомісний номер у готелі Speedyrooms Vienna коштує 1 219 грн. Якщо подорожуєте втрьох, то кімната у приміщенні AKH Area обійдеться у 1 072 грн.

Бюджетні готелі у Відні. Фото: скриншот

Краків, Польща

Аби багато часу не витрачати на дорогу, спробуйте провести січневий відпочинок у польському Кракові. Взимку місто розкривається у всій красі, демонструючи вулички, освітлені мерехтливими гірляндами та наповнені гучними ринками. Тільки варто слідкувати за гаманцем, аби несвідомо не витратити всі гроші на унікальні сувеніри.

Буквально в центрі Кракова можна зняти Deluxe-кімнату за 1 391 грн (готель Cracow Central Aparthotel). У два рази дешевше обійдеться номер в хостелі, зокрема Batorego Lovely Rooms. Звідти до визначних пам’яток міста буквально рукою подати.

Бюджетні готелі у Кракові. Фото: скриншот

Нагадаємо, українці можуть зустріти Новий рік на гірськолижному курорті Буковель. Це популярне туристичне місце, яке пропонує безліч варіантів дозвілля та відпочинку. Щоправда, ціни в зимовий сезон "кусаються", тож варто розрахувати бюджет оптимально для свого гаманця.

Також ми писали, що українцям доведеться по-новому подорожувати Європейським Союзом, починаючи з 2025 року. Невдовзі в’їзд відбуватиметься виключно за спеціальним дозволом ETIAS. Нововведення планували запустили у листопаді 2024 року, але перенесли на 2025-й.