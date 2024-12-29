Бюджетні місця для відпочинку в Європі – куди поїхати в січні 2025

Де бюджетно відпочити у Європі — 3 варіанти січневої подорожі
Європа пропонує достатньо варіантів для зимового відпочинку. Якщо вам спало на думку раптово зірватися з місця і провести час в іншій країні, насолоджуючись святковою атмосферою в січні, рекомендуємо відвідати Польщу, Чехію або Австрію. Прикрашені ялинки на вулицях, гірлянди на будівлях, різдвяні ярмарки і новорічна музика — все це забезпечить туристів незабутніми враженнями від подорожі.
Сайт Новини.LIVE розповідає, куди варто поїхати в Європу після Нового року.
Прага, Чехія
Отримати максимальне задоволення від різдвяно-новорічних свят можна у Празі, адже її середньовічні вулички стають ідеальними локаціями для створення казкової атмосфери. Туристів частуватимуть запашною випічкою і смаженими каштанами, а традиційний вертеп перетворить місто на яскравий майданчик веселощів.
Проживання обійдеться недорого завдяки січневим знижкам. Двомісний номер із власною ванною кімнатою в готелі Giotto Apartments коштує всього 904 грн на добу. За 1 460 грн можна зняти покращений номер у Bohem Prague Hotel, розташований недалеко від центру міста.
Відень, Австрія
В цьому місті кожна вуличка сяятиме вогнями, а святкові ярмарки заполонять площі. Найпопулярнішими локаціями стануть території біля Ратуші та палацу Бельведер, де відвідувачів зустрічатимуть ароматом пуншу і ванільних кіпферлі.
Бюджетних варіантів проживання вистачає. Наприклад, двомісний номер у готелі Speedyrooms Vienna коштує 1 219 грн. Якщо подорожуєте втрьох, то кімната у приміщенні AKH Area обійдеться у 1 072 грн.
Краків, Польща
Аби багато часу не витрачати на дорогу, спробуйте провести січневий відпочинок у польському Кракові. Взимку місто розкривається у всій красі, демонструючи вулички, освітлені мерехтливими гірляндами та наповнені гучними ринками. Тільки варто слідкувати за гаманцем, аби несвідомо не витратити всі гроші на унікальні сувеніри.
Буквально в центрі Кракова можна зняти Deluxe-кімнату за 1 391 грн (готель Cracow Central Aparthotel). У два рази дешевше обійдеться номер в хостелі, зокрема Batorego Lovely Rooms. Звідти до визначних пам’яток міста буквально рукою подати.
Нагадаємо, українці можуть зустріти Новий рік на гірськолижному курорті Буковель. Це популярне туристичне місце, яке пропонує безліч варіантів дозвілля та відпочинку. Щоправда, ціни в зимовий сезон "кусаються", тож варто розрахувати бюджет оптимально для свого гаманця.
Також ми писали, що українцям доведеться по-новому подорожувати Європейським Союзом, починаючи з 2025 року. Невдовзі в’їзд відбуватиметься виключно за спеціальним дозволом ETIAS. Нововведення планували запустили у листопаді 2024 року, але перенесли на 2025-й.
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