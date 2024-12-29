Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Где бюджетно отдохнуть в Европе — 3 варианта путешествий в январе arrow

Где бюджетно отдохнуть в Европе — 3 варианта путешествий в январе

29 декабря 2024 10:12
Елизавета Супивская - редактор
Бюджетные места для отдыха в Европе – куда поехать в январе 2025
Вечерняя улица в Австрии. Фото: Pexels
Елизавета Супивская - редактор

Европа предлагает достаточно вариантов для зимнего отдыха. Если вам пришло в голову внезапно сорваться с места и провести время в другой стране, наслаждаясь праздничной атмосферой в январе, рекомендуем посетить Польшу, Чехию или Австрию. Украшенные елки на улицах, гирлянды на зданиях, рождественские ярмарки и новогодняя музыка — все это обеспечит туристов незабываемыми впечатлениями от путешествия.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, куда следует поехать в Европу после Нового года.

Читайте также:

Прага, Чехия

Получить максимальное удовольствие от рождественско-новогодних праздников можно в Праге, ведь ее средневековые улочки становятся идеальными локациями для создания сказочной атмосферы. Туристов будут угощать душистой выпечкой и жареными каштанами, а традиционный вертеп превратит город в яркую площадку веселья.

Проживание обойдется недорого благодаря январским скидкам. Двухместный номер с одной кроватью и собственной ванной комнатой в отеле Giotto Apartments стоит всего 904 грн в сутки. За 1 460 грн можно снять улучшенный номер в Bohem Prague Hotel, расположенный недалеко от центра города.

Где бюджетно отдохнуть в Европе — 3 варианта путешествий в январе - фото 1
Бюджетные отели в Праге. Фото: скриншот

Вена, Австрия

В этом городе каждая улочка будет сиять огнями, а праздничные ярмарки заполонят площади. Самыми популярными локациями станут территории возле Ратуши и дворца Бельведер, где посетителей будет встречать ароматом пунша и ванильных кипферли.

Бюджетных вариантов проживания хватает. К примеру, двухместный номер в отеле Speedyrooms Vienna стоит 1 219 грн. Если вы едете втроем, то комната в помещении AKH Area обойдется в 1 072 грн.

Где бюджетно отдохнуть в Европе — 3 варианта путешествий в январе - фото 2
Бюджетные отели в Вене. Фото: скриншот

Краков, Польша

Чтобы много времени не тратить на дорогу, попробуйте провести январский отдых в Кракове. Зимой город раскрывается во всей красе, демонстрируя улочки, освещенные мерцающими гирляндами и наполненные громкими рынками. Только стоит следить за кошельком, чтобы безсознательно не потратить все деньги на уникальные сувениры.

Буквально в центре Кракова можно снять Deluxe-комнату за 1 391 грн (отель Cracow Central Aparthotel). В два раза дешевле обойдется номер в хостеле, в частности в Batorego Lovely Rooms. Оттуда до достопримечательностей города буквально рукой подать.

Где бюджетно отдохнуть в Европе — 3 варианта путешествий в январе - фото 3
Бюджетные отели в Кракове. Фото: скриншот

Напомним, украинцы могут встретить Новый год на горнолыжном курорте Буковель. Это популярное туристическое место, предлагающее множество вариантов досуга и отдыха. Правда, цены в зимний сезон "кусаются", так что стоит рассчитать бюджет оптимально для своего кошелька.

Также мы писали, что украинцам придется по-новому путешествовать Европейским Союзом, начиная с 2025 года. Вскоре въезд будет происходить исключительно по специальному разрешению ETIAS. Нововведение планировали запустить в ноябре 2024 года, но перенесли на 2025-й.

туристы отдых путешествие Европа цены

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

11:33 В ГУР сказали, что усложняет процесс возвращения из плена

11:31 Международные компании возвращаются в Одесский порт — кто именно

10:59 Годовщина удара по ЖК "Люксембург" — что известно о ремонте дома

10:59 Зеленский отреагировал на авиакатастрофу в Южной Корее

10:35 Зурабишвили заявила, что уходит с поста президента Грузии

Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова - 80x80

Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова

10:30 Россия ночью атаковала Николаевщину дронами — что известно

10:28 Украинцы переплачивают за товары на вес — что придумали магазины

10:12 Где бюджетно отдохнуть в Европе — 3 варианта путешествий в январе

10:06 Ночная атака на Украину — сколько вражеских целей сбила ПВО

09:54 Российские корабли на дежурстве в Черном море — какая угроза

11:31 Международные компании возвращаются в Одесский порт — кто именно

10:59 Годовщина удара по ЖК "Люксембург" — что известно о ремонте дома

10:59 Зеленский отреагировал на авиакатастрофу в Южной Корее

10:35 Зурабишвили заявила, что уходит с поста президента Грузии

10:30 Россия ночью атаковала Николаевщину дронами — что известно

Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова - 80x80

Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова

10:28 Украинцы переплачивают за товары на вес — что придумали магазины

10:12 Где бюджетно отдохнуть в Европе — 3 варианта путешествий в январе

10:06 Ночная атака на Украину — сколько вражеских целей сбила ПВО

09:54 Российские корабли на дежурстве в Черном море — какая угроза

09:48 Третья авария за неделю — в Канаде загорелся пассажирский самолет

06:40 Новые цены на цветные металлы — сколько стоит алюминий в декабре

06:13 Пенсии, тарифы и налоги — что изменится в Украине в 2025 году

06:13 Новогодний стол 2025 — цены на продукты для классических блюд

28 декабря 2024

06:59 Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова

06:14 Буковель или Куршевель — на каком курорте отдыхать дешевле

27 декабря 2024

06:40 Обновились цены на чермет в Украине — стоимость лома в декабре

26 декабря 2024

06:40 Цены на золото резко выросли — стоимость в ломбардах в декабре

06:25 Где выгоднее курить — сравнение цен на сигареты в Украине и ЕС

25 декабря 2024

06:40 Цены на латунь — какая стоимость цветных металлов на Рождество

06:22 Аренда дома на Новый год — где в Украине самые дешевые коттеджи

Text

11:33 В ГУР сказали, что усложняет процесс возвращения из плена

28 декабря 2024
Text

23:41 Козак объяснил высокую стоимость проезда метро в Киеве

Text

13:51 Россия эксплуатирует студентов для производства БпЛА, — Юсов

Text

00:01 Нардеп объяснил, чем грозит демобилизация военных

27 декабря 2024
Text

22:33 Взрывы звучат в России не просто так — Юсов об ударах дронами

Text

21:29 Нардеп объяснил, что мотивирует бойцов КНДР сдаваться в плен

Text

21:00 Украинские дроны и производство ракет в РФ — интервью с Юсовым

Text

19:01 Нардеп сообщил, от чего получают ранения украинские бойцы

Text

19:00 Что ждет Украину при каденции Трампа — интервью Новини.LIVE

Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова - 80x80

Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова

Text

17:50 Зеленский ответил на заявления РФ о переговорах — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

19 декабря 2024

11:07 Украинцам доплатят к пенсиям по 2 тыс. гривен — кто в списке

26 декабря 2024

08:00 Финпомощь от ЮНИСЕФ — кто может получить 11 тыс. грн