Бюджетные места для отдыха в Европе – куда поехать в январе 2025

Вечерняя улица в Австрии. Фото: Pexels

Европа предлагает достаточно вариантов для зимнего отдыха. Если вам пришло в голову внезапно сорваться с места и провести время в другой стране, наслаждаясь праздничной атмосферой в январе, рекомендуем посетить Польшу, Чехию или Австрию. Украшенные елки на улицах, гирлянды на зданиях, рождественские ярмарки и новогодняя музыка — все это обеспечит туристов незабываемыми впечатлениями от путешествия.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, куда следует поехать в Европу после Нового года.

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Прага, Чехия

Получить максимальное удовольствие от рождественско-новогодних праздников можно в Праге, ведь ее средневековые улочки становятся идеальными локациями для создания сказочной атмосферы. Туристов будут угощать душистой выпечкой и жареными каштанами, а традиционный вертеп превратит город в яркую площадку веселья.

Проживание обойдется недорого благодаря январским скидкам. Двухместный номер с одной кроватью и собственной ванной комнатой в отеле Giotto Apartments стоит всего 904 грн в сутки. За 1 460 грн можно снять улучшенный номер в Bohem Prague Hotel, расположенный недалеко от центра города.

Бюджетные отели в Праге. Фото: скриншот

Вена, Австрия

В этом городе каждая улочка будет сиять огнями, а праздничные ярмарки заполонят площади. Самыми популярными локациями станут территории возле Ратуши и дворца Бельведер, где посетителей будет встречать ароматом пунша и ванильных кипферли.

Бюджетных вариантов проживания хватает. К примеру, двухместный номер в отеле Speedyrooms Vienna стоит 1 219 грн. Если вы едете втроем, то комната в помещении AKH Area обойдется в 1 072 грн.

Бюджетные отели в Вене. Фото: скриншот

Краков, Польша

Чтобы много времени не тратить на дорогу, попробуйте провести январский отдых в Кракове. Зимой город раскрывается во всей красе, демонстрируя улочки, освещенные мерцающими гирляндами и наполненные громкими рынками. Только стоит следить за кошельком, чтобы безсознательно не потратить все деньги на уникальные сувениры.

Буквально в центре Кракова можно снять Deluxe-комнату за 1 391 грн (отель Cracow Central Aparthotel). В два раза дешевле обойдется номер в хостеле, в частности в Batorego Lovely Rooms. Оттуда до достопримечательностей города буквально рукой подать.

Бюджетные отели в Кракове. Фото: скриншот

Напомним, украинцы могут встретить Новый год на горнолыжном курорте Буковель. Это популярное туристическое место, предлагающее множество вариантов досуга и отдыха. Правда, цены в зимний сезон "кусаются", так что стоит рассчитать бюджет оптимально для своего кошелька.

Также мы писали, что украинцам придется по-новому путешествовать Европейским Союзом, начиная с 2025 года. Вскоре въезд будет происходить исключительно по специальному разрешению ETIAS. Нововведение планировали запустить в ноябре 2024 года, но перенесли на 2025-й.