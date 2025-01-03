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Меньше бюрократии — что изменилось в Германии с января 2025 года

3 января 2025 11:18
Елизавета Супивская - редактор
Отели в Германии – какое важное нововведение появилось в 2025 году
Гостиничная вывеска в городе. Фото: Pexels
Елизавета Супивская - редактор

Для посетителей гостиниц Германия приготовила нововведение с января 2025 года. Гостям больше не нужно заполнять бумаги при регистрации, поскольку процесс заезда значительно упростили. Это позволит минимизировать бюрократию без ущерба всем сторонам.

Детали сообщило издание AUS NEWS.

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Что нужно знать посетителям отелей

Каждому туристу знакома ситуация, когда нужно быстро обустроиться в гостиничном номере и пойти по делам, но регистрация затягивается из-за наплыва посетителей, внутренних проблем отеля и т.д. Больше не придется тратить время на бумажную волокиту или заполнение бланков: с 1 января 2025 года отменили регистрационные формы при заселении.

Это хорошая новость для людей, часто путешествующих по работе. Нововведение является частью Четвертого закона об упрощении бюрократии (BEG IV), цель которого — сделать пользование гостиничными услугами более удобным для гостей. Плюс сотрудникам будет легче, поскольку не придется сталкиваться со стопками бумаг.

Следует уточнить, что изменение касается только немецких граждан. То есть иностранным посетителям нужно в дальнейшем заполнять регистрационные формы, дабы иметь возможность поселиться в гостиницу. Выходит, упрощение будет действовать исключительно для немцев, но не распространится на граждан других государств, в частности украинцев.

Что будет с выплатами в Германии

В 2025 году украинцев все же ждут нововведения, но не очень хорошие. Они касаются выплаты финансовой помощи по программе Bürgergeld. Предполагается, что отказ найти работу или принять предложение по трудоустройству повлечет за собой урезание размера денежного довольствия:

  • за первое нарушение — на 10%;
  • за второе нарушение — на 20%;
  • за третье нарушение — на 30%.

Полный размер поддержки составляет 563 евро (для одиноких людей), а семейные пары получают по 506 евро ежемесячно. Плюс есть выплаты на детей в размере от 357 до 471 евро в зависимости от возраста.

Напомним, в некоторых странах Европейского Союза ввели новые правила, касающиеся помощи украинским беженцам. К примеру, в Ирландии отменили поселение в бесплатном жилье, а в Австрии будут аннулировать базовое денежное довольствие людям с автомобилем.

Также мы писали, что украинцы могут бюджетно отдохнуть в Европе после Нового года. Отели стоят недорого даже в центре городов, поэтому будет возможность посетить праздничные ярмарки, посмотреть на выступления артистов и т.п. без сильного удара по кошельку.

Германия отдых украинцы изменения бюрократия

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