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Въезд в ЕС в 2025 году — сколько придется заплатить украинцам

4 января 2025 09:53
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Пересечение границы с ЕС — сколько придется платить украинцам в 2025-м
Мужчина проходит паспортный контроль. Фото: УНИАН
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

С 2025 года украинцам придется платить за въезд в страны Европейского Союза. Это связано с внедрением новой системы авторизации путешествий ETIAS, которая будет обязательной для граждан стран, не входящих в состав ЕС.

О том, что изменится для украинцев при пересечении границы с ЕС в 2025 году, объяснили на официальном ресурсе ETIAS-INFO.

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Как подать заявку на получение ETIAS

Въезд в Европейский Союз для украинцев станет платным после того, когда начнет действовать новая система авторизации путешествий ETIAS. Все граждане стран, которые не входят в состав ЕС, будут обязаны получить это разрешение для пересечения границ стран Евросоюза и Шенгенской зоны. Для оформления разрешения потребуется:

  • иметь загранпаспорт, срок действия которого превышает 3 месяца после даты запланированного выезда из ЕС и выданный не более 10 лет назад;
  • оплатить государственный сбор в размере 7 евро (обязательно для лиц в возрасте от 18 до 70 лет).

Младше 18 или старше 70 лет граждане освобождаются от оплаты. Процесс получения ETIAS включает несколько этапов:

  1. Заполнение онлайн-формы на официальном сайте или в приложении ETIAS.
  2. Оплата сбора и подтверждение платежа.
  3. Ожидание решения, которое приходит на электронную почту.
  4. Проверка корректности данных в заявке, поскольку ошибки могут стать причиной отказа во въезде.

Рекомендуется подавать заявку заранее. Обычно обработка длится до 96 часов, но в отдельных случаях может затянуться до месяца, если требуется дополнительная информация или собеседование с представителями органов ЕС.

Сколько времени будет действовать разрешение

В течение первых 3–6 месяцев после запуска системы будет действовать переходный период, когда получение разрешения будет лишь рекомендованным.

Когда изменения полноценно заработают, разрешение ETIAS будет действовать три года или до завершения срока действия паспорта. Оно позволяет пребывание на территории ЕС до 90 дней в пределах 180-дневного периода.

Ранее мы писали, что 2025 год начался с изменений для украинцев, проживающих за рубежом. Они коснулись социальных выплат, финансовой помощи, условий проживания и тому подобное. Европейские государства, принявшие наших граждан, постепенно пересматривают программы поддержки.

Также мы рассказывали, что в Германии с января 2025 года ввели новые правила для посетителей отелей. При заселении больше не нужно заполнять бумажные формы, поскольку процесс регистрации стал проще.

Европейский союз граница украинцы Европа выезд за границу

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