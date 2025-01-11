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Въезд в ЕС — когда придется платить за пересечение границы

11 января 2025 07:25
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Въезд в ЕС в 2025 году — когда придется платить за пересечение границы
Женщина проходит паспортный контроль. Фото: УНИАН
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

В 2025 году украинцы будут обязаны платить деньги за пересечение границ Европейского Союза из-за внедрения новой системы авторизации путешествий ETIAS. Это требование будет касаться всех граждан стран, не являющихся членами ЕС, и станет обязательным условием для въезда.

О том, когда въезд в страны Евросоюза станет платным для украинцев, отмечается на официальном сайте ETIAS-INFO.

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Когда введут ETIAS разрешение и сколько оно будет действовать

Платный въезд в страны Европейского союза планируют ввести уже в 2025 году. В течение первых месяцев работы системы будет действовать переходный период. В это время оформление разрешения будет рекомендованным, но не обязательным.

После внедрения ETIAS разрешение будет действительным в течение трех лет или до завершения срока действия паспорта. Он будет предоставлять право находиться в странах ЕС до 90 дней в течение любого 180-дневного периода. Эти нововведения позволят Европейскому Союзу эффективнее контролировать поток путешественников и обеспечить безопасность на своих границах

Как получить разрешение ETIAS

Для оформления разрешения ETIAS украинцам необходимо выполнить несколько условий:

  1. Заполнение онлайн-заявки через официальный сайт или мобильное приложение ETIAS.
  2. Оплата сбора и подтверждение транзакции.
  3. Ожидание решения, которое поступает на электронную почту.
  4. Проверка правильности данных в заявке, поскольку ошибки могут стать причиной отказа во въезде.

Для оформления разрешения гражданам Украины нужно иметь действительный загранпаспорт. Его срок действия должен превышать три месяца после запланированной даты выезда из ЕС, а сам документ должен быть выдан не более 10 лет назад.

Также придется заплатить сбор в размере 7 евро. Это касается лиц в возрасте от 18 до 70 лет. Несовершеннолетние дети и граждане старше 70 лет освобождаются от оплаты.

Подать заявку рекомендуется заранее. Стандартный срок обработки составляет до 96 часов, но в случаях дополнительных проверок он может увеличиться до месяца.

Ранее мы писали, что в 2025 году вступят в силу обновленные правила для въезда в страны Европейского Союза. Сначала их планировали ввести в 2024 году, но сроки перенесли на середину 2025 года.

Также мы рассказывали, что начало 2025 года принесет изменения для украинцев, проживающих за рубежом. Европейские государства, принявшие граждан Украины, постепенно пересматривают свои программы поддержки.

Европейский союз граница украинцы Европа туризм

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08:02 В Донецкой области полиция угрожала водителю ТЦК — что решил суд

07:56 В порту Новороссийск прогремела серия мощных взрывов — видео

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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