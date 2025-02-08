Безвиз с Германией меняется — сколько надо заплатить за въезд в 2025 году

У мужчины проверяют документы на границе. Фото: УНИАН

С 2025 года граждане Украины, которые планируют путешествия в Германию, должны будут получить предварительное разрешение через Европейскую информационную систему авторизации путешествий (ETIAS). Это правило касается всех стран, которые имеют безвизовый режим с ЕС, включая Украину.

О том, сколько должны будут заплатить украинцы за поездку в Германию в 2025 году, отмечается на официальном сайте ETIAS.

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Введение ETIAS изменит порядок путешествий в страны ЕС, в частности в Германию, однако позволит украинцам продолжать пользоваться безвизовым режимом при условии предварительного одобрения поездки.

Система ETIAS позволит украинцам находиться в странах ЕС не более 90 дней в течение каждого 180-дневного периода. Разрешение будет действовать три года или до завершения срока действия загранпаспорта. Внедрение этой системы призвано усилить контроль над путешественниками и повысить безопасность в Евросоюзе.

На начальном этапе, в 2025 году, будет действовать переходный период, во время которого получение разрешения ETIAS будет оставаться добровольным. Однако после его завершения оформление авторизации станет обязательным.

Как получить разрешение на въезд в Германию

Процедура получения разрешения предусматривает заполнение онлайн-заявки через официальный сайт или мобильное приложение ETIAS. Затем украинцам нужно пройти следующие этапы:

Уплата сбора и подтверждение платежа. Ожидание решения, которое поступит на электронную почту. Проверка правильности внесенных данных, поскольку ошибки могут стать причиной отказа во въезде.

Рассмотрение заявки обычно длится до 96 часов. Однако в случае дополнительных проверок процедура может занять до одного месяца. Поэтому украинцам рекомендуют подавать заявку заранее.

Для подачи заявки необходимо иметь действующий загранпаспорт, срок действия которого превышает три месяца после запланированного выезда из ЕС. Также документ должен быть выдан не более чем 10 лет назад.

Стоимость оформления разрешения составит 7 евро для лиц в возрасте от 18 до 70 лет. Дети до 18 лет и люди старше 70 лет освобождаются от уплаты сбора.

Ранее мы писали, что Германия и в дальнейшем остается привлекательным направлением для украинцев, которые стремятся найти новые перспективы за рубежом. Высокий уровень жизни, развитая инфраструктура и экономическая стабильность делают эту страну одним из самых популярных вариантов для эмиграции.

Также мы рассказывали, что начиная с 2025 года, украинцы, которые планируют посещать Польшу, должны будут получить специальное разрешение — ETIAS (Европейская система информации и авторизации путешествий). Это нововведение распространяется на всех граждан стран, пользующихся безвизовым режимом с ЕС, в том числе и украинцев.