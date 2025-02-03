Нові умови безвізого режиму з ЄС — скільки треба заплатити за в'їзд до Польщі у 2025

Люди в черзі на паспортний контроль. Фото: УНІАН

З 2025 року українці, які планують подорожі до Польщі, повинні будуть оформити спеціальний дозвіл — ETIAS (Європейська система інформації та авторизації подорожей). Це правило стосується всіх громадян країн, які мають безвіз з ЄС, зокрема й України.

Про те, скільки платитимуть українці за перетин кордону з Польщею у 2025 році, повідомляє In Poland.

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Скільки коштуватиме дозвіл на в'їзд

Вартість оформлення ETIAS складе 7 євро (приблизно 307 грн). Документ буде дійсним три роки або до завершення терміну дії закордонного паспорта. Від сплати збору звільняються діти до 18 років і люди віком за 70 років. Процедура буде простою і проходитиме онлайн:

Спершу потрібно заповнити анкету на офіційному сайті або через мобільний додаток ETIAS. У заявці вказують особисті дані, паспортну інформацію, країну в’їзду, а також відповідають на питання щодо стану здоров’я, судимості та історії подорожей. Сплатити збір у розмірі 7 євро. Дочекатися розгляду заявки. У більшості випадків рішення буде готове за кілька хвилин, але якщо знадобиться додаткова перевірка чи документи, процес може тривати до 30 днів.

Рекомендується подавати заявку не менше ніж за 96 годин до поїздки.

Чи змінює ETIAS безвізовий режим

Дозвіл не скасовує безвізовий режим — українці, як і раніше, зможуть перебувати в Шенгенській зоні до 90 днів протягом 180 днів. Також ETIAS не гарантує в’їзду, адже остаточне рішення ухвалює прикордонна служба країни прибуття.

Введення ETIAS спрямоване на посилення безпеки в ЄС та попередню перевірку мандрівників. Процедура отримання дозволу буде швидкою та зручною, щоб українці могли й надалі безперешкодно подорожувати Європою.

Раніше ми писали, що зараз багато українців мешкають у Польщі. Одні займаються бізнесом, інші офіційно працюють або навчаються, а дехто перебуває під тимчасовим захистом і отримує фінансову допомогу від держави. Важливо знати, які зміни та нововведення чекатимуть наших земляків у цій країні з приходом лютого 2025 року.

Також ми розповідали, що Німеччина залишається одним із найпопулярніших напрямків для українців, які прагнуть нових можливостей за кордоном. Вона приваблює мігрантів стабільною економікою, розвиненою інфраструктурою та високими стандартами життя.