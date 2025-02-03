Новые условия безвизового режима с ЕС — сколько нужно заплатить за въезд в Польшу в 2025 годуграницы

Люди в очереди на паспортный контроль. Фото: УНИАН

С 2025 года украинцы, которые планируют путешествия в Польшу, должны будут оформить специальное разрешение — ETIAS (Европейская система информации и авторизации путешествий). Это правило касается всех граждан стран, которые имеют безвиз с ЕС, в том числе и Украины.

О том, сколько будут платить украинцы за пересечение границы с Польшей в 2025 году, сообщает In Poland.

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Сколько будет стоить разрешение на въезд

Стоимость оформления ETIAS составит 7 евро (примерно 307 грн). Документ будет действительным три года или до завершения срока действия загранпаспорта. От уплаты сбора освобождаются дети до 18 лет и люди старше 70 лет. Процедура будет простой и будет проходить онлайн:

Сначала нужно заполнить анкету на официальном сайте или через мобильное приложение ETIAS. В заявке указывают личные данные, паспортную информацию, страну въезда, а также отвечают на вопросы о состоянии здоровья, судимости и истории путешествий. Оплатить сбор в размере 7 евро. Дождаться рассмотрения заявки. В большинстве случаев решение будет готово за несколько минут, но если понадобится дополнительная проверка или документы, процесс может длиться до 30 дней.

Рекомендуется подавать заявку не менее чем за 96 часов до поездки.

Меняет ли ETIAS безвизовый режим

Разрешение не отменяет безвизовый режим — украинцы по-прежнему смогут находиться в Шенгенской зоне до 90 дней в течение 180 дней. Также ETIAS не гарантирует въезда, ведь окончательное решение принимает пограничная служба страны прибытия.

Введение ETIAS направлено на усиление безопасности в ЕС и предварительную проверку путешественников. Процедура получения разрешения будет быстрой и удобной, чтобы украинцы могли и в дальнейшем беспрепятственно путешествовать по Европе.

Ранее мы писали, что сейчас много украинцев живут в Польше. Одни занимаются бизнесом, другие официально работают или учатся, а некоторые находятся под временной защитой и получают финансовую помощь от государства. Важно знать, какие изменения и нововведения будут ждать наших земляков в этой стране с приходом февраля 2025 года.

Также мы рассказывали, что Германия остается одним из самых популярных направлений для украинцев, которые стремятся к новым возможностям за рубежом. Она привлекает мигрантов стабильной экономикой, развитой инфраструктурой и высокими стандартами жизни.