Зарплати, виплати і штрафи у Польщі – що чекає українців у лютому 2025 року

Українські біженці на кордоні. Фото: УНІАН

Чимало українців проживають у Польщі. Хтось веде підприємницьку діяльність, хтось офіційно працює чи навчається, а хтось має тимчасовий захист та отримує фінансові виплати від держави. Не завадить дізнатися, що чекає наших громадян у сусідній країні з настанням другого місяця 2025 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що буде з зарплатами, грошовою підтримкою і штрафами у лютому.

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Мінімальна зарплата у Польщі

З 1 січня розмір мінімальної зарплати зріс до 4 666 злотих брутто (з урахуванням податків і зборів). Погодинну ставку зафіксували на мінімальному рівні 30,50 злотих брутто. Саме стільки роботодавці зобов’язанні платити всім працівникам (щонайменше). Українці також повинні отримувати в лютому 2025 року зарплату, не меншу вказаної суми.

З огляду на підвищення нижньої межі доходу підвищилися критерії для отримання соціальної допомоги:

для самотньої особи — до 1 010 злотих (плюс 234 злотих, або 30%);

для особи у складі родині — до 823 злотих (плюс 223 злотих, або 37%).

Ще одне важливе нововведення, пов’язане з мінімальною зарплатою, — збільшилася сума, яку повинні отримувати працевлаштовані іноземці для оформлення карти побиту. Аби мати документ на підставі працевлаштування, треба довести, що ваш офіційний дохід — не менше мінімалки. Інакше контролюючий орган відмовить в одержанні карти побиту.

Що буде з виплатами українцям

В лютому 2025 року майже нічого не зміниться для українців у Польщі. Єдиний виняток — почнеться приймання заявок на державну допомогу "800 Плюс" у новому розрахунковому періоді, тобто з 1 червня 2025 року до 31 травня 2026-го.

Українці мають право на грошову підтримку, але тільки у випадку реєстрації дітей у польській системі освіти System Informacji Oswiatowej (SIO). Тобто дитина повинна ходити до місцевої школи, інакше затвердження виплати можна не чекати.

Батькам варто звернутися до керівництва навчального закладу і переконатися, що дані про відвідування школи внесені в реєстр. Тоді відкриється можливість подати заявку за програмою "800 Плюс" через різні електронні платформи: Emp@tia, PUE ZUS або mZUS. Також можна скористатися функціоналом мобільного банкінгу.

Батькам дається три місяці з моменту народження дитини, щоб звернутися за грошовою підтримкою.

Що треба знати про штрафи у Польщі

Польща планує провести перевірку щеплення громадян та іноземців із 1 лютого 2025 року. Обов’язковій вакцинації підлягають мільйони дітей та підлітків до 19 років. Якщо батьки відмовляться від щеплення, їх оштрафують на 500 злотих за перше порушення (орієнтовно 5 200 грн). Але розмір може зрости до кількох тисяч.

Також у Польщі оновили штрафи для водіїв. У лютому власникам транспортних засобів загрожують такі фінансові санкції:

за відсутність страховки — від 1 870 до 9 330 злотих (для легкових автомобілів);

за прострочену декларацію РСС-3 — від 466 до 9 332 злотих.

Звітність PCC-3 — це документ, який подають протягом 14 днів після купівлі нового автомобіля чи мотоцикла. Власники повинні заплатити податок у розмірі 2% від вартості і заповнити спеціальну декларацію. Сума штрафу залежить від розміру мінімальної зарплати, вона варіюється від 10% до 200%.

Нагадаємо, українці у Польщі також повинні декларувати доходи. З 15 лютого почнеться деклараційна кампанія, за результатами якої наші громадяни зможуть повернути частину сплачених у бюджет податків.

Також ми писали, що громадяни України, які мешкають у центрах колективного розміщення (Польща), отримають доступ до загальнонаціональної програми "Разом до Незалежності" (WdN). Завдяки цьому людям виплачуватимуть фінансову допомогу на оренду житла протягом 6 місяців.