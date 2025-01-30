Зарплаты, выплаты и штрафы в Польше – что ждет украинцев в феврале 2025 года

Украинские беженцы на границе. Фото: УНИАН

Немало украинцев проживают в Польше. Кто-то ведет предпринимательскую деятельность, кто-то официально работает или учится, а кто-то имеет временную защиту и получает финансовые выплаты от государства. Не помешает узнать, что ждет наших граждан в соседней стране с наступлением второго месяца 2025 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что будет с зарплатами, денежной поддержкой и штрафами в феврале.

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Минимальная зарплата в Польше

С 1 января размер минимальной зарплаты вырос до 4 666 злотых брутто (с учетом налогов и сборов). Почасовую ставку зафиксировали на минимальном уровне 30,50 злотых брутто. Именно столько работодатели обязаны платить всем сотрудникам (по меньшей мере). Украинцы также должны получать в феврале 2025 года зарплату не меньше указанной суммы.

Ввиду поднятия нижней границы дохода повысились критерии для получения социальной помощи:

для одинокого человека — до 1 010 злотых (плюс 234 злотых, или 30%);

для человека в составе семьи — до 823 злотых (плюс 223 злотых, или 37%).

Еще одно важное нововведение, связанное с минимальной зарплатой — увеличилась сумма, которую должны получать трудоустроенные иностранцы для оформления карты побыта. Чтобы иметь документ на основании трудоустройства, надо доказать, что ваш официальный доход — не меньше минималки. Иначе контролирующий орган откажет в получении карты побыта.

Что будет с выплатами украинцам

В феврале 2025 года почти ничего не изменится для украинцев в Польше. Единственное исключение — начнется прием заявок на государственную помощь "800 Плюс" в новом расчетном периоде, то есть с 1 июня 2025 года до 31 мая 2026-го.

Украинцы имеют право на денежную поддержку, но только в случае регистрации детей в польской системе образования System Informacji Oswiatowej (SIO). То есть ребенок должен ходить в местную школу, иначе утверждения выплаты можно не ждать.

Родителям стоит обратиться к руководству учебного заведения и убедиться, что данные о посещении школы внесены в реестр. Тогда откроется возможность подать заявку по программе "800 Плюс" через различные электронные платформы: Emp@tia, PUE ZUS или mZUS. Также можно воспользоваться функционалом мобильного банкинга.

Родителям дается три месяца с момента рождения ребенка, дабы обратиться за денежной поддержкой.

Что надо знать о штрафах в Польше

Польша планирует провести проверку прививок граждан и иностранцев с 1 февраля 2025 года. Обязательной вакцинации подлежат миллионы детей и подростков до 19 лет. Если родители откажутся от прививки, их оштрафуют на 500 злотых за первое нарушение (ориентировочно 5 200 грн). Но размер может вырасти до нескольких тысяч.

Также в Польше обновили штрафы для водителей. В феврале владельцам транспортных средств грозят такие финансовые санкции:

за отсутствие страховки - от 1 870 до 9 330 злотых (для легковых автомобилей);

за просроченную декларацию РСС-3 — от 466 до 9 332 злотых.

Отчетность PCC-3 — это документ, который подают в течение 14 дней после покупки нового автомобиля или мотоцикла. Владельцы должны заплатить налог в размере 2% от стоимости и заполнить специальную декларацию. Сумма штрафа зависит от размера минимальной зарплаты, она варьируется от 10% до 200%.

Напомним, украинцы в Польше также должны декларировать доходы. С 15 февраля начнется декларационная кампания, по результатам которой наши граждане смогут вернуть часть уплаченных в бюджет налогов.

Также мы писали, что граждане Украины, проживающие в центрах коллективного размещения (Польша), получат доступ к общенациональной программе "Вместе к Независимости" (WdN). Благодаря этому людям будут выплачивать финансовую помощь на аренду жилья в течение 6 месяцев.