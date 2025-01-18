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В'їзд українців до ЄС стане платним — розмір збору у 2025 році

18 січня 2025 07:25
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Новий збір для українців при в'їзді до ЄС — скільки доведеться платити у 2025 році
Пенсіонерка проходить паспортний контроль. Фото: УНІАН
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

З 2025 року в'їзд до Європейського Союзу для громадян України стане платним через введення нової системи авторизації подорожей ETIAS. Це нововведення стосується всіх громадян країн, які не є членами ЄС, і передбачає обов'язкову реєстрацію в електронній системі для перетину кордону ЄС та Шенгенської зони.

Про те, скільки платитимуть українці за перетин кордону з ЄС у 2025 році, пояснили на офіційному сайті ETIAS.

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Вартість дозволу на в'їзд у ЄС складе 7 євро, які потрібно буде сплатити як державний збір. Платним в'їзд буде для громадян віком від 18 до 70 років. Для осіб, які не підпадають під цей віковий діапазон, платити не потрібно. Процес отримання ETIAS передбачає такі кроки:

  1. Заповнити анкету через офіційний сайт або додаток ETIAS.
  2. Сплатити збір у розмірі 7 євро та підтвердити оплату.
  3. Очікувати на затвердження заявки та отримання електронного дозволу.
  4. Перевірити правильність зазначених даних. У разі помилок необхідно подати заявку повторно, інакше в'їзд до ЄС буде заборонений.

На офіційному сайті ETIAS наголошують, якщо ваша заявка ще не затверджена, і ви не маєте іншого дозволу на поїздку, перетин кордону з ЄС буде неможливий.

Рекомендується подавати заявку заздалегідь, оскільки обробка може зайняти до 96 годин. У разі необхідності додаткових перевірок або інтерв'ю процес може затягнутися до місяця.

Коли запровадять платний пропуск та скільки він буде чинним

ETIAS буде дійсним протягом трьох років або до закінчення терміну дії паспорта. З його допомогою можна перебувати в країнах ЄС до 90 днів у межах 180 днів. Очікується, що система ETIAS запрацює навесні 2025 року. Протягом перших 3-6 місяців після запуску вона працюватиме в тестовому режимі, і вимога отримання ETIAS не буде обов'язковою для поїздок. 

Раніше ми писали, що 2025 рік приніс ряд змін для українців, що проживають за кордоном. Ці зміни стосуються соціальних виплат, фінансової підтримки та умов проживання. Європейські держави, що прийняли наших громадян, починають переглядати свої програми допомоги.

Також ми розповідали, що в кожній країні існують свої правила оренди житла, з якими варто ознайомитись завчасно, аби уникнути неприємних ситуацій. Українці, які стали біженцями, оселились у різних куточках світу, і значна частина з них орендує житло самостійно. 

Європейський союз поїздки кордон туризм виїзд за кордон

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10:51 Сина нардепа підозрюють у розкраданні коштів громади Львівщини

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

10:39 Туристи в захваті — 3 бюджетні курорти за системою "все включено"

10:30 Жінка описала перші хвилини удару РФ по центру Києва — відео

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