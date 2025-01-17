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Житло в Європі "з сюрпризом" — про що знають не всі українці

17 січня 2025 10:21
Єлизавета Супівська - редактор
Оренда житла в Європі – що треба знати українцям про пошук квартири
Українські переселенці. Фото: УНІАН
Єлизавета Супівська - редактор

У кожній країні оренда житла має власні характерні особливості, з якими варто ознайомитися заздалегідь, щоб не потрапити у проблемну ситуацію. Українці роз’їхалися по всьому світу, ставши біженцями, і значна частина з них самостійно винаймає будинки/квартири. Зокрема Швеція прийняла близько 40 000 наших громадян, які втекли від повномасштабної війни.

Про особливості оренди житла у Швеції розповіло видання РБК-Україна.

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Здебільшого житло доводиться орендувати без меблів, тільки з обставленою кухнею. Тож варто розраховувати бюджет на закупівлю всього необхідного для проживання. А після переїзду потрібно всі речі забрати, залишивши оселю в первинному вигляді.

Аби не виникло проблем із власником, треба обов’язково фотографувати кожен куточок житла. Так можна довести, що якийсь косметичний недолік існував до в’їзду орендарів, і не доведеться оплачувати ремонт.

"Моя порада — якщо людина в'їжджає у нову квартиру, треба все фотографувати. Бажано, щоб хтось зі шведів за вас поручився перед власником. А коли з'їжджаєте, то варто замовити глибокий клінінг і у договорі вказати, що власник житло прийняв і не має претензій", — порадила українка Олена Таксатова.

Плюс у Швеції існує цікава ситуація з тарифами на електроенергію — вартість кожного дня може змінюватися кілька разів. Тому орендатори не включають комунальну послугу у ціну. Найменше Оксана платила 150 євро на місяць, найбільше — 350 євро. Хоча її родина використовує дрова для каміна взимку.

Оренда соціального житла

Швеція може поселяти біженців у соціальне житло. Держава допомагає з пошуком і компенсує частину витрат. Ксенії Кисель з чоловіком і донькою підібрали квартиру на 74 кв.м, оскільки існує норма — на двох дорослих і дитину має бути не менше 70 квадратів. Житло обходилося у 7 100 крон (26 767 грн) без електрики, а комуна виділяла 3 300 крон (12 441 грн) на місяць.

"Якщо нам не вистачає коштів, то ми звертаємось до комуни і відправляємо звіти про доходи від біржі праці. Тоді вони дивляться на прожитковий мінімум і на власний розсуд призначають доплати. Це нас рятувало останні три місяці, коли ще не мали коштів для покриття витрат", — розказала українка.

За правилами, орендарі можуть робити легкий косметичний ремонт, але заборонено встановлювати додаткову техніку, наприклад, пральну машину. Оскільки квартира соціальна, до мешканців може приходити перевірка для оцінки стану приміщення. Людей часто виселяють за порушення режиму тиші чи неправильне сортування сміття.

Підписавши договір про оренду, рекомендують одразу оформити страхування на житло. А також зафіксувати всі пошкодження, подряпини, тріщини у стінах, потертості та ін. Бо власники можуть вимагати компенсацію за псування майна і навіть звернутися в суд.

Нагадаємо, внутрішньо переміщені особи зможуть отримати виплати на оренду житла. Реалізація програми допомоги почнеться 29 січня. Субсидію нараховуватимуть українцям, які уклали договір про оренду квартири.

Також ми писали, що винаймати житло в Лондоні — дороге задоволення. 1-кімнатна квартира з мінімумом меблів коштуватиме щомісячно від 600 фунтів стерлінгів без урахування комунальних послуг. Дешеві варіанти не передбачають комфорт і зручність проживання.

квартири нерухомість Швеція житло оренда

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