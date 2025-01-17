Аренда жилья в Европе – что нужно знать украинцам о поиске квартиры

Украинские переселенцы. Фото: УНИАН

В каждой стране аренда жилья имеет собственные характерные особенности, с которыми стоит ознакомиться заранее, чтобы не попасть в проблемную ситуацию. Украинцы разъехались по всему миру, став беженцами, и значительная часть из них самостоятельно снимает дома/квартиры. В частности Швеция приняла около 40 000 наших граждан, бежавших от полномасштабной войны.

Об особенностях аренды жилья в Швеции рассказало издание РБК-Украина.

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В основном жилье приходится арендовать без мебели, только с обставленной кухней. Поэтому стоит рассчитывать бюджет на закупку всего необходимого для проживания. А после переезда нужно все вещи забрать, оставив жилье в первоначальном виде.

Чтобы не возникло проблем с владельцем, надо обязательно фотографировать каждый уголок жилья. Так можно доказать, что какой-то косметический недостаток существовал до въезда арендаторов, и не придется оплачивать ремонт.

"Мой совет — если человек въезжает в новую квартиру, надо все фотографировать. Желательно, чтобы кто-то из шведов за вас поручился перед владельцем. А когда съезжаете, то стоит заказать глубокий клининг и в договоре указать, что владелец жилье принял и не имеет претензий", — посоветовала украинка Елена Таксатова.

Плюс в Швеции существует интересная ситуация с тарифами на электроэнергию — стоимость каждый день может меняться несколько раз. Поэтому арендаторы не включают коммунальную услугу в цену. Меньше всего Оксана платила 150 евро в месяц, больше всего — 350 евро. Хотя ее семья использует дрова для камина зимой.

Аренда социального жилья

Швеция может поселять беженцев в социальное жилье. Государство помогает с поиском и компенсирует часть расходов. Ксении Кисель с мужем и дочкой подобрали квартиру на 74 кв.м, поскольку существует норма — на двух взрослых и ребенка должно быть не менее 70 квадратов. Жилье обходилось в 7 100 крон (26 767 грн) без электричества, а коммуна выделяла 3 300 крон (12 441 грн) в месяц.

"Если нам не хватает средств, то мы обращаемся к коммуне и отправляем отчеты о доходах от биржи труда. Тогда они смотрят на прожиточный минимум и по своему усмотрению назначают доплаты. Это нас спасало последние три месяца, когда еще не имели денег для покрытия расходов", — рассказала украинка.

По правилам, арендаторы могут делать легкий косметический ремонт, но запрещено устанавливать дополнительную технику, например, стиральную машину. Поскольку квартира социальная, к жильцам может приходить проверка для оценки состояния помещения. Людей часто выселяют за нарушение режима тишины или неправильную сортировку мусора.

Подписав договор об аренде, рекомендуют сразу оформить страхование на жилье. А также зафиксировать все повреждения, царапины, трещины в стенах, потертости и др. Потому что владельцы могут потребовать компенсацию за порчу имущества и даже обратиться в суд.

Напомним, внутренне перемещенные лица смогут получить выплаты на аренду жилья. Реализация программы помощи начнется 29 января. Субсидию будут начислять украинцам, которые заключили договор об аренде квартиры.

Также мы писали, что снимать жилье в Лондоне — дорогое удовольствие. 1-комнатная квартира с минимумом мебели будет стоить ежемесячно от 600 фунтов стерлингов без учета коммунальных услуг. Дешевые варианты не предусматривают комфорт и удобство проживания.