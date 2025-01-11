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Оренда за всі гроші — у скільки обійдеться проживання в Лондоні

11 січня 2025 13:21
Єлизавета Супівська - редактор
Оренда квартири у Лондоні – скільки треба грошей на проживання
Лондонський міст. Фото: Pexels
Єлизавета Супівська - редактор

Плануючи поїздку у столицю Великої Британії, варто заздалегідь визначитися з місцем проживання. Лондон вважають одним із найдорожчих населених пунктів за вартістю життя, тому бажано не сподіватися на бюджетну оренду квартири. Звісно, дешеві варіанти знайти можна, але умови будуть відповідні.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштує зняти житло в Лондоні.

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Найдешевша оренда у Лондоні

Скориставшись пошуком на спеціалізованому порталі Foxtons, ми знайшли найдешевші пропозиції оренди квартири у столиці Великої Британії. Наприклад, за 219 фунтів стерлінгів на тиждень (11 000 грн) можна зняти відремонтоване житлове приміщення з обладнаною кухнею і стильною ванною кімнатою. Щоправда, інших меблів немає, зате власник не вимагає депозит. Місячна оренда обійдеться у 950 фунтів (49 000 грн).

 

Оренда за всі гроші — у скільки обійдеться проживання в Лондоні - фото 1
Бюджетна оренда житла в Лондоні. Фото: скриншот

Повністю мебльована 1-кімнатна квартира (є ліжко, шафа для одягу тощо) обійдеться орендарям у 685 фунтів стерлінгів на місяць (35 000 грн). Плата включає комунальні послуги (газ, електроенергію та воду) плюс міський податок.

Приміщення розташоване недалеко від станцій метро, що ідеально підходить мандрівникам. Варто врахувати депозит у розмірі 980 фунтів (51 000 грн), який повернуть при виїзді за умови відсутності пошкоджень меблів, техніки та ін.

 

Оренда за всі гроші — у скільки обійдеться проживання в Лондоні - фото 2
Квартира в Лондоні за 685 фунтів стерлінгів. Фото: скриншот

Дорога оренда в Лондоні

Хто хоче максимальної зручності, орендує житло в комплексах. 1-кімнатна квартира у приміщенні Canning Town коштує 4 800 фунтів стерлінгів на місяць (250 000 грн) плюс потрібно внести депозит у розмірі 250 фунтів (13 000 грн). Орендарі за такі гроші отримають відкрите планування, повністю обладнану кухню, сучасні меблі, приватний балкон, нову техніку, функціональну ванну тощо.

У вільному доступі — ліфт, безплатний Wi-Fi та щотижневе прибирання. Також для мешканців облаштували велосипедну парковку на підземній закритій автостоянці. На відстані двох хвилин пішки розташовані станції метро, ​​звідки можна напряму доїхати до Ватерлоо та Лондонського мосту.

 

Оренда за всі гроші — у скільки обійдеться проживання в Лондоні - фото 3
Квартира в Лондоні за 4 800 фунтів стерлінгів. Фото: скриншот

Нагадаємо, в одному з міст України затвердили мінімальну вартість оренди. Бердичівська міська рада встановила ціну 16,60 грн з ПДВ за 1 квадратний метр. Мінімальна вартість потрібна для забезпечення оподаткування доходів власників нерухомості, які здають житло в оренду.

Також ми писали, що деякі країни Європи краще підходять для інвестицій в нерухомість, оскільки приносять більше доходів від оренди. Дослідження показало, що Литва та Угорщина перебувають на перших позиціях серед країн Центральної та Східної Європи за рівнем прибутковості від оренди житла.

Великобританія ціни на квартири житло оренда Лондон

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13:12 Жовтий рівень загрози в Харкові — скує небезпечна погода завтра

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

12:59 В США продовжили для українців тимчасовий захист — який термін

12:58 У Львові потяг наїхав на 60-річного чоловіка — фото

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