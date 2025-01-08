Мінімальні ціни на житло – де в Україні запровадили нові умови на ринку нерухомості

Українські переселенці. Фото: УНІАН

Органи місцевого самоврядування можуть встановлювати мінімальну вартість оренди квартир та інших типів нерухомості. Бердичівська міська рада (Житомирська область) затвердила локальні ціни на 2025 рік, аби забезпечити оподаткування доходів, отриманих від оренди.

Про це йдеться у проєкті рішення, опублікованому на офіційному сайті міськради.

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Згідно з документом, найменша вартість місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб у Бердичівській міській територіальній громаді на 2025 рік становитиме (залежно від функціонального використання об’єктів):

16,60 грн з ПДВ — для некомерційної діяльності, зокрема призначеного для проживання;

55,34 грн з ПДВ — для виробничої діяльності;

49,80 грн з ПДВ — для іншої комерційної діяльності.

Рішення ухвалили з метою "забезпечення оподаткування доходів фізичних осіб від надання в оренду нерухомого майна". Тобто аби контролюючий орган міг вимагати сплату податку на основі офіційно затвердженої мінімальної ціни (якщо раптом власник об’єкту запевняє, що здає квартир в оренду безплатно або дуже дешево).

Водночас фахівці видання "РіоБердичів" констатували, що міська рада щороку встановлює мінімальну вартість оренди, проте жодного разу за "20 з лишком років" мешканцям не доводилось стикатись з випадками її застосування. Адже податкова не веде окремого обліку та не має статистики, скільки квартир у Бердичеві винаймають.

Які податки треба сплачувати з оренди

Оскільки найм житлової чи іншої нерухомості передбачає регулярну оплату, то власники об’єктів отримують дохід, який підлягає оподаткуванню. Йдеться про:

військовий збір у розмірі 5%;

податок на доходи фізичних осіб 18%.

Наприклад, із суми 10 000 грн на місяць, яку платять орендарі, 2 300 грн власник нерухомості повинен віддавати в місцевий бюджет. Інакше доведеться відповідати за ухилення від сплати податкового зобов’язання. Звісно, більшість українців не декларують дохід від здачі житла в оренду, а контролюючий орган не може документально довести факт ухилення.

Нагадаємо, власники нерухомості в Україні повинні сплачувати щорічний податок, якщо площа житла перевищує встановлену норму. Аби самостійно вирахувати суму, необхідно знати мінімальну зарплату, встановлену на 1 січня звітного року, і ставку податку на кожен "зайвий" квадратний метр.

Також ми писали, що в Україні хочуть скасувати дійсний Житловий кодекс. У Верховну Раду надали законопроєкт про основні засади житлової політики, який оновлює регулювання багатьох питань. Наприклад, щодо оренди, іпотеки, виселення тощо.