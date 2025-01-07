Оренда квартири у Києві та Варшаві – скільки треба заробляти

Жінка оглядає квартиру. Фото: УНІАН

Оскільки мінімальна зарплата в Польщі значно перевищує мінімалку в Україні, складається враження, що вигідніше знімати житло за кордоном. Але важливо врахувати, яку частку доходу "з’їдає" оренда квартир. Не виключено, що мешканцям Києва потрібно відкладати меншу суму з заробітку, ніж жителям Варшави.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки потрібно заробляти, щоб винаймати квартиру в Києві та Варшаві.

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Витрати на житло в Києві

Згідно з даними спеціалізованого порталу Work.ua, станом на січень 2025 року середня зарплата киян становить 26 000 грн (показник на основі 51 172 вакансій). Звісно, є робота, на якій в місяць можна заробляти набагато більше чи менше (наближено до мінімальної зарплати в України). Тож для аналізу витрат візьмемо саме середній розмір доходу.

На сайті ЛУН можна знайти інформацію про вартість оренди нерухомості в різних районах столиці. До прикладу, щоб зняти 1-кімнатну квартиру, необхідно в середньому заплатити:

Печерський район — 34 400 грн;

Шевченківський район — 23 000 грн;

Голосіївський район — 18 000 грн;

Подільський район — 16 000 грн;

Солом'янський район — 15 000 грн;

Дарницький район — 15 000 грн;

Оболонський район — 14 000 грн;

Святошинський район — 13 000 грн;

Дніпровський район — 13 000 грн;

Деснянський район — 9 000 грн.

Середня вартість оренди 1-кімнатної квартири в Києві. Фото: скриншот/ЛУН

Тож оренда 1-кімнатного житла обходиться киянам орієнтовно у 16 000 грн на місяць (середній показник). Виходить, що мешканцям столиці потрібно виділяти на квартиру десь 62% доходу. Плюс треба врахувати комунальні послуги, куди входить оплата газопостачання, води, електроенергії, обслуговування території, вивіз сміття, Wi-Fi тощо.

Звісно ж, людина з середньою зарплатою не обов’язково винайматиме житло в середньому ціновому сегменті. Особливо якщо планує мешкати сама і не зможе ділити витрати з партнером. Тому реальна ситуація з часткою доходу, яку необхідно виділяти на оренду в Києві, може відрізнятися у бік зменшення.

В цілому, для комфортного проживання у столиці українцям треба заробляти понад 26 000 грн щомісяця, аби мати змогу оплатити оренду 1-кімнатної квартири середньої вартості.

Витрати на квартиру у Варшаві

Середня заробітна плата у Варшаві становить 9 673 злотих брутто (до вирахування податків і внесків), що в перерахунку на гривні за офіційним курсом дорівнює приблизно 100 000 грн. Це набагато більше, ніж отримують жителі Києва, але постає питання, яку частку доходу "з’їдає" оренда квартири.

Звичайна студія обійдеться мінімум у 1 600 злотих (17 000 грн). Ціни доходять до 16 000 злотих за 1-кімнатну квартиру (166 000 грн). Отже середня вартість — орієнтовно 6 000-7 000 злотих (від 60 000 до 70 000 грн). Тоді частка витрат із доходу становить десь 60-70%.

Вартість оренди 1-кімнатної квартири у Варшаві. Фото: скриншот

Вартість оренди 1-кімнатної квартири у Варшаві. Фото: скриншот

Вартість оренди 1-кімнатної квартири у Варшаві. Фото: скриншот 1 / 3

Показник наближений до Києва, отже висновок тотожний: потрібно або заробляти більше середнього, або знімати дешеву квартиру. Інакше місячного доходу не вистачатиме на покриття всіх базових потреб.

Нагадаємо, нерухомість в Одесі подорожчала за другу половину 2024 року. Вартість оренди квартир виросла в середньому на 14%, а житло на первинному ринку коштує на 3% більше. Водночас найбільш доступна нерухомість розташована в Пересипському районі Одеси.

Також ми писали, що українці не зможуть безпроблемно продати квартири, розташовані на тимчасово окупованих територіях. Нотаріуси і державні реєстратори не зможуть допомогти з угодою купівлі-продажу, оскільки не мають доступу до реєстрів.