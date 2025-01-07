Аренда квартиры в Киеве и Варшаве – сколько надо зарабатывать

Женщина осматривает квартиру. Фото: УНИАН

Поскольку минимальная зарплата в Польше значительно превышает минималку в Украине, складывается впечатление, что выгоднее снимать жилье за границей. Но важно учесть, какую долю дохода "съедает" аренда квартир. Не исключено, что жителям Киева нужно откладывать меньшую сумму с заработка, чем жителям Варшавы.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько нужно зарабатывать, чтобы снимать квартиру в Киеве и Варшаве.

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Затраты на жилье в Киеве

Согласно данным специализированного портала Work.ua, по состоянию на январь 2025 года средняя зарплата киевлян составляет 26 000 грн (показатель на основе 51 172 вакансий). Конечно, есть работа, на которой в месяц можно зарабатывать гораздо больше или меньше (приближенно к минимальной зарплате в Украине). Поэтому для анализа расходов возьмем именно средний размер дохода.

На сайте ЛУН можно найти информацию о стоимости аренды недвижимости в разных районах столицы. К примеру, чтобы снять 1-комнатную квартиру, необходимо в среднем заплатить:

Печерский район — 34 400 грн;

Шевченковский район — 23 000 грн;

Голосеевский район — 18 000 грн;

Подольский район — 16 000 грн;

Солом'янский район — 15 000 грн;

Дарницкий район — 15 000 грн;

Оболонский район — 14 000 грн;

Святошинский район — 13 000 грн;

Днепровский район — 13 000 грн;

Деснянский район — 9 000 грн.

Средняя стоимость аренды 1-комнатной квартиры в Киеве. Фото: скриншот/ЛУН

Так что аренда 1-комнатного жилья обходится киевлянам ориентировочно в 16 000 грн в месяц (средний показатель). Получается, что жителям столицы нужно выделять на квартиру где-то 62% дохода. Плюс надо учесть коммунальные услуги, куда входит оплата газоснабжения, воды, электроэнергии, обслуживание территории, вывоз мусора, Wi-Fi и т.д.

Конечно же, человек со средней зарплатой не обязательно будет снимать жилье в среднем ценовом сегменте. Особенно если планирует жить сам и не сможет делить расходы с партнером. Поэтому реальная ситуация с долей дохода, которую необходимо выделять на аренду в Киеве, может отличаться в сторону уменьшения.

В целом, для комфортного проживания в столице украинцам надо зарабатывать более 26 000 грн ежемесячно, дабы иметь возможность оплатить аренду 1-комнатной квартиры средней стоимости.

Расходы на квартиру в Варшаве

Средняя заработная плата в Варшаве составляет 9 673 злотых брутто (до вычета налогов и взносов), что в пересчете на гривны по официальному курсу равно примерно 100 000 грн. Это намного больше, чем получают жители Киева, но возникает вопрос, какую долю дохода "съедает" аренда квартиры.

Обычная студия обойдется минимум в 1 600 злотых (17 000 грн). Цены доходят до 16 000 злотых за 1-комнатную квартиру (166 000 грн). Так что средняя стоимость — ориентировочно 6 000-7 000 злотых (от 60 000 до 70 000 грн). Тогда доля расходов из дохода составляет где-то 60-70%.

Стоимость аренды 1-комнатной квартиры в Варшаве. Фото: скриншот

Стоимость аренды 1-комнатной квартиры в Варшаве. Фото: скриншот

Стоимость аренды 1-комнатной квартиры в Варшаве. Фото: скриншот 1 / 3

Показатель приближен к Киеву, следовательно вывод одинаковый: нужно либо зарабатывать больше среднего, либо снимать дешевую квартиру. Иначе месячного дохода не будет хватать на покрытие всех базовых потребностей.

Напомним, недвижимость в Одессе подорожала за вторую половину 2024 года. Стоимость аренды квартир выросла в среднем на 14%, а жилье на первичном рынке стоит на 3% больше. При этом наиболее доступная недвижимость расположена в Пересыпском районе Одессы.

Также мы писали, что украинцы не смогут безпроблемно продать квартиры, расположенные на временно оккупированных территориях. Нотариусы и государственные регистраторы не смогут помочь со сделкой купли-продажи, поскольку не имеют доступа к реестрам.