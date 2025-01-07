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В Україні хочуть скасувати Житловий кодекс — що може змінитися

7 січня 2025 19:11
Єлизавета Супівська - редактор
Нова житлова політика України – що хочуть змінити
Українці на вулиці Львова. Фото: УНІАН
Єлизавета Супівська - редактор

В Україні зареєстрували законопроєкт про основні засади житлової політики. Документом хочуть оновити регулювання питань, що стосуються ринку нерухомості, зокрема оренди, права на соціальне та службове житло, іпотеки, виселення, державної підтримки, відповідальності за порушення житлових законів і багато іншого.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що пропонує законопроєкт №12377.

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Єдина інформаційно-аналітична житлова система

У пояснювальній записці автори ініціативи зауважили, що дійсний Житловий кодекс набув чинності в далекому 1984 році. Але навіть з численними змінами, внесеними протягом 40 років, він не відповідає соціально-економічному та політичному устрою України. Тож постала потреба встановити нові засади житлової політики з урахуванням стандартів Європейського Союзу.

Перше важливе нововведення стосується запуску Єдиної інформаційно-аналітичної житлової системи. Вона міститиме відкриті дані про житловий фонд України, а також людей, які мають право на соціальні/службові оселі. Реєстр зберігатиме таку інформацію про українців:

  • ПІБ;
  • реквізити паспортів і документів, що підтверджують спеціальний статус (за наявності);
  • місце проживання;
  • сімейний, фінансовий та майновий стан.

Плюс у систему надходитимуть відомості з Реєстру речових прав на нерухоме майно, Єдиної електронної системи у сфері будівництва тощо. Це допомагатиме в пошуках доступного житла.

Право на соціальне і службове житло

Передбачені такі умови надання соціального житла:

  • можуть отримати особи, що потребують соціального захисту, або які залишили своє місце проживання;
  • приміщення повинно відповідати вимогам споживчої якості;
  • житло з державного фонду чи фонду територіальних громад надається в користування на підставі рішення органу державної влади, органу місцевого самоврядування або уповноважених суб'єктів;
  • плата мешканців включає оренду та житлово-комунальні послуги;
  • якщо помешкання надали з приватного фонду, то оплата здійснюється на підставі договору оренди.

Що стосується службового житла, його зможуть отримати українці, які за характером служби повинні мешкати поруч. Процедура виконується за договором оренди на підставі рішення органів, у віданні яких перебуває нерухомість. Виселити можуть внаслідок припинення служби або трудових відносин (не поширюється на українців, які отримали інвалідність на роботі).

Механізми підтримки українців

Законопроєктом передбачили фінансово-кредитну підтримку, завдяки якій громадяни отримають можливість побудувати, купити чи орендувати житло. У перелік доступних механізмів входять:

  • пільгові довгострокові кредити на будівництво/реконструкцію/купівлю;
  • оплата частини вартості житла;
  • оплата частини пайових внесків (для членів кооперативів);
  • компенсація частини відсотків за позиками на оплату внесків;
  • забезпечення житлом на умовах пільгової іпотеки та фінансового лізингу;
  • передача об’єкта за договором оренди з правом викупу.

Важлива деталь: скориставшись одним із механізмів, українці позбуваються права реалізувати житло протягом 10 років з моменту набуття права власності. За винятком ситуації, коли вдалося повернути державні кошти.

Чому з орендованого житла можуть виселити

Причин для виселення буде кілька. Наприклад, з’явилася необхідність зробити капітальний ремонт, реконструкцію чи реставрацію будівлі. Плюс у випадку знесення нерухомості чи якщо існує загроза обвалу. Також виселятимуть за умови визнання житла аварійним або його переведення в категорію нежитлових.

Варто уточнити, що законопроєкт надійшов у Верховну Раду 6 січня. Він ще повинен пройти процедуру обговорення, першого і другого читання, внесення змін, підпису головою ВРУ та президентом України. Передбачається, що документ набуде чинності 31 грудня 2025 року. А Єдина інформаційно-аналітична житлова система запрацює у другому півріччі 2026 року.

Нагадаємо, українці повинні щороку сплачувати податок, якщо володіють нерухомістю. Ставка не є фіксованою і поширюється не на всіх власників житла.

Також ми писали, яку частку доходу витрачають мешканці Києва і Варшави на оренду 1-кімнатної квартири. Виявилося, що українцям і полякам потрібно отримувати більше середньої зарплати, аби комфортно знімати житло в середньому ціновому діапазоні.

квартири нерухомість зміни житло законопроєкт

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