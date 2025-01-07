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В Украине хотят отменить Жилищный кодекс — что может измениться

7 января 2025 19:11
Елизавета Супивская - редактор
Новая жилищная политика Украины – что хотят изменить
Украинцы на улице Львова. Фото: УНИАН
Елизавета Супивская - редактор

В Украине зарегистрировали законопроект об основных принципах жилищной политики. Документом хотят обновить регулирование вопросов, касающихся рынка недвижимости, в частности аренды, права на социальное и служебное жилье, ипотеки, выселения, государственной поддержки, ответственности за нарушение жилищных законов и многого другого.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что предлагает законопроект №12377.

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Единая информационно-аналитическая жилищная система

В пояснительной записке авторы инициативы отметили, что действительный Жилищный кодекс вступил в силу в далеком 1984 году. Но даже со многочисленными изменениями, внесенными за 40 лет, он не соответствует социально-экономическому и политическому устройству Украины. Поэтому возникла необходимость установить новые принципы жилищной политики с учетом стандартов Европейского Союза.

Первое важное нововведение касается запуска Единой информационно-аналитической жилищной системы. Она будет содержать открытые данные о жилищном фонде Украины, а также людей, имеющих право на социальные/служебные дома. Реестр будет хранить такую информацию об украинцах:

  • ФИО;
  • реквизиты паспортов и документов, подтверждающих специальный статус (при наличии);
  • место жительства;
  • семейное, финансовое и имущественное положение.

Плюс в систему будут поступать сведения из Реестра вещных прав на недвижимое имущество, Единой электронной системы в сфере строительства и тому подобное. Это поможет в поисках доступного жилья.

Право на социальное и служебное жилье

Предполагаются такие условия предоставления социального жилья:

  • могут получить лица, нуждающиеся в социальной защите или оставившие свое место жительства;
  • помещение должно соответствовать требованиям потребительского качества;
  • жилье из государственного фонда или фонда территориальных общин предоставляется в пользование на основании решения органа государственной власти, органа местного самоуправления или уполномоченных субъектов;
  • плата жильцов включает аренду и жилищно-коммунальные услуги;
  • если помещение предоставили из частного фонда, то оплата осуществляется на основании договора аренды.

Что касается служебного жилья, его смогут получить украинцы, которые по характеру службы должны проживать рядом. Процедура выполняется по договору аренды на основании решения органов, в ведении которых находится недвижимость. Выселить могут вследствие прекращения службы или трудовых отношений (не распространяется на украинцев, получивших инвалидность на работе).

Механизмы поддержки украинцев

Законопроектом предусмотрели финансово-кредитную поддержку, благодаря которой граждане получат возможность построить, купить или арендовать жилье. В перечень доступных механизмов входят:

  • льготные долгосрочные кредиты на строительство/реконструкцию/покупку;
  • оплата части стоимости жилья;
  • оплата части паевых взносов (для членов кооперативов);
  • компенсация части процентов по займам на оплату взносов;
  • обеспечение жильем на условиях льготной ипотеки и финансового лизинга;
  • передача объекта по договору аренды с правом выкупа.

Важная деталь: воспользовавшись одним из механизмов, украинцы лишаются права реализовать жилье в течение 10 лет с момента приобретения права собственности. За исключением ситуации, когда удалось вернуть государственные средства.

Почему из арендованного жилья могут выселить

Причин для выселения будет несколько. Например, появилась необходимость сделать капитальный ремонт, реконструкцию или реставрацию здания. Плюс в случае сноса недвижимости или если существует угроза обвала. Также выселять будут при условии признания жилья аварийным или его перевода в категорию нежилых.

Стоит уточнить, что законопроект поступил в Верховную Раду 6 января. Он еще должен пройти процедуру обсуждения, первого и второго чтения, внесения изменений, подписи председателем ВРУ и президентом Украины. Предполагается, что документ вступит в силу 31 декабря 2025 года. А Единая информационно-аналитическая жилищная система заработает во втором полугодии 2026 года.

Напомним, украинцы должны каждый год уплачивать налог, если владеют недвижимостью. Ставка не является фиксированной и распространяется не на всех владельцев жилья.

Также мы писали, какую долю дохода тратят жители Киева и Варшавы на аренду 1-комнатной квартиры. Оказалось, что украинцам и полякам нужно получать больше средней зарплаты, дабы комфортно снимать жилье в среднем ценовом диапазоне.

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