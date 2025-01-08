Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Новые условия — где в Украине минимальные цены на аренду жилья arrow

Новые условия — где в Украине минимальные цены на аренду жилья

8 января 2025 13:29
Елизавета Супивская - редактор
Минимальные цены на жилье – где в Украине ввели новые условия на рынке недвижимости
Украинские переселенцы. Фото: УНИАН
Елизавета Супивская - редактор

Органы местного самоуправления могут устанавливать минимальную стоимость аренды квартир и других типов недвижимости. Бердичевский городской совет (Житомирская область) утвердил локальные цены на 2025 год, чтобы обеспечить налогообложение доходов, полученных от аренды.

Об этом говорится в проекте решения, опубликованном на официальном сайте горсовета.

Читайте также:

Минимальная аренда в Бердичеве

Согласно документу, наименьшая стоимость месячной аренды одного квадратного метра общей площади недвижимого имущества физических лиц в Бердичевской городской территориальной общине на 2025 год составит (в зависимости от функционального использования объектов):

  • 16,60 грн с НДС — для некоммерческой деятельности, в частности предназначенного для проживания;
  • 55,34 грн с НДС — для производственной деятельности;
  • 49,80 грн с НДС— для другой коммерческой деятельности.

Решение приняли с целью "обеспечения налогообложения доходов физических лиц от предоставления в аренду недвижимого имущества". То есть чтобы контролирующий орган мог требовать уплату налога на основе официально утвержденной минимальной цены (если вдруг владелец объекта уверяет, что сдает квартиры в аренду бесплатно или очень дешево).

В то же время, специалисты издания "РіоБердичів" констатировали, что городской совет ежегодно устанавливает минимальную стоимость аренды, однако ни разу за "20 с лишним лет" жителям не приходилось сталкиваться со случаями ее применения. Ведь налоговая не ведет отдельного учета и не имеет статистики, сколько квартир в Бердичеве снимают.

Какие налоги надо платить с аренды

Поскольку наем жилой или иной недвижимости предусматривает регулярную оплату, то владельцы объектов получают доход, который подлежит налогообложению. Речь идет о:

  • военном сборе в размере 5%;
  • налоге на доходы физических лиц 18%.

Например, из суммы 10 000 грн в месяц, которую платят арендаторы, 2 300 грн владелец недвижимости должен отдавать в местный бюджет. Иначе придется отвечать за уклонение от уплаты налогового обязательства. Конечно, большинство украинцев не декларируют доход от сдачи жилья в аренду, а контролирующий орган не может документально доказать факт уклонения.

Напомним, владельцы недвижимости в Украине должны уплачивать ежегодный налог, если площадь жилья превышает установленную норму. Чтобы самостоятельно высчитать сумму, необходимо знать минимальную зарплату, установленную по состоянию на 1 января отчетного года, и ставку налога на каждый "лишний" квадратный метр.

Также мы писали, что в Украине хотят отменить действующий Жилищный кодекс. В Верховную Раду предоставили законопроект об основных принципах жилищной политики, который обновляет регулирование многих вопросов. Например, относительно аренды, ипотеки, выселения и т.д.

квартиры налоги недвижимость жилье аренда

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

13:52 В России есть более 200 мест содержания украинских пленных

13:33 В США конфисковали недвижимость российского олигарха

13:29 Наводил ракеты на область — на Одесчине будут судить фельдшера

13:29 Новые условия — где в Украине минимальные цены на аренду жилья

13:27 Индексация пенсий — почему выплаты вырастут несущественно

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

13:23 Россия пытает и осуждает морпехов — известны подробности плена

13:19 Тищенко появился в Верховной Раде несмотря на домашний арест

13:11 Сколько чиновников переправляли украинцев за границу — данные ГБР

13:05 Украинцев штрафуют за "незаконную" одежду — за что и какие суммы

Text

13:00 План Трампа по Украине разнесли вдребезги — эфир День.LIVE

13:52 В России есть более 200 мест содержания украинских пленных

13:33 В США конфисковали недвижимость российского олигарха

13:29 Наводил ракеты на область — на Одесчине будут судить фельдшера

13:29 Новые условия — где в Украине минимальные цены на аренду жилья

13:27 Индексация пенсий — почему выплаты вырастут несущественно

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

13:23 Россия пытает и осуждает морпехов — известны подробности плена

13:19 Тищенко появился в Верховной Раде несмотря на домашний арест

13:11 Сколько чиновников переправляли украинцев за границу — данные ГБР

13:05 Украинцев штрафуют за "незаконную" одежду — за что и какие суммы

12:59 Социального жилья на Одесчине будет больше — в ОГА меняют правила

11:27 Объединение Getty Images и Shutterstock — как это влияет на рынок

06:40 В Украине дорожает медь — цены на цветные металлы в январе

06:32 Реформа МСЭК — как получить группу инвалидности на Львовщине

06:20 Налоги для ФЛП в 2025 году — сколько придется платить

7 января 2025

22:37 Китайский вирус в Одессе — боятся ли локдауна горожане

06:40 Цены на металлолом в январе — стоимость 1 кг чермета в Украине

06:20 Закрытие ФЛП в Украине — как повышение налогов влияет на бизнес

6 января 2025

12:35 Цены на золото в январе — сколько стоят драгоценные металлы

5 января 2025

06:38 Курс, тарифы и цены на продукты — что ждет украинцев в 2025 году

4 января 2025

06:00 Отключения по-новому и рост тарифов — чего ждать в новом году

Text

13:00 План Трампа по Украине разнесли вдребезги — эфир День.LIVE

Text

12:03 Россияне приближаются к Купянску — что известно

Text

11:02 Боевой медик объяснила суть работы нового медподразделения в ВСУ

Text

09:39 Офицер ВСУ прокомментировал слухи об оккупации Курахово

Text

08:20 Нардеп высказался о возможном проведении выборов

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

08:00 Заявление Трампа о завершении войны в Украине — эфир Ранок.LIVE

7 января 2025
Text

22:57 Сбитие шести ракет с помощью F-16 — авиаэксперт прокомментировал

Text

21:59 Попенко спрогнозировал повышение тарифов на свет

Text

19:43 Железняк назвал причины закрытия ФЛП в Украине

Text

17:50 Трамп уже подготовил мирное соглашение — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

1 января 2025

17:33 Налог на недвижимость 2025 — что изменится для владельцев жилья