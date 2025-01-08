Минимальные цены на жилье – где в Украине ввели новые условия на рынке недвижимости

Новые условия — где в Украине минимальные цены на аренду жилья
Органы местного самоуправления могут устанавливать минимальную стоимость аренды квартир и других типов недвижимости. Бердичевский городской совет (Житомирская область) утвердил локальные цены на 2025 год, чтобы обеспечить налогообложение доходов, полученных от аренды.
Об этом говорится в проекте решения, опубликованном на официальном сайте горсовета.
Минимальная аренда в Бердичеве
Согласно документу, наименьшая стоимость месячной аренды одного квадратного метра общей площади недвижимого имущества физических лиц в Бердичевской городской территориальной общине на 2025 год составит (в зависимости от функционального использования объектов):
- 16,60 грн с НДС — для некоммерческой деятельности, в частности предназначенного для проживания;
- 55,34 грн с НДС — для производственной деятельности;
- 49,80 грн с НДС— для другой коммерческой деятельности.
Решение приняли с целью "обеспечения налогообложения доходов физических лиц от предоставления в аренду недвижимого имущества". То есть чтобы контролирующий орган мог требовать уплату налога на основе официально утвержденной минимальной цены (если вдруг владелец объекта уверяет, что сдает квартиры в аренду бесплатно или очень дешево).
В то же время, специалисты издания "РіоБердичів" констатировали, что городской совет ежегодно устанавливает минимальную стоимость аренды, однако ни разу за "20 с лишним лет" жителям не приходилось сталкиваться со случаями ее применения. Ведь налоговая не ведет отдельного учета и не имеет статистики, сколько квартир в Бердичеве снимают.
Какие налоги надо платить с аренды
Поскольку наем жилой или иной недвижимости предусматривает регулярную оплату, то владельцы объектов получают доход, который подлежит налогообложению. Речь идет о:
- военном сборе в размере 5%;
- налоге на доходы физических лиц 18%.
Например, из суммы 10 000 грн в месяц, которую платят арендаторы, 2 300 грн владелец недвижимости должен отдавать в местный бюджет. Иначе придется отвечать за уклонение от уплаты налогового обязательства. Конечно, большинство украинцев не декларируют доход от сдачи жилья в аренду, а контролирующий орган не может документально доказать факт уклонения.
Напомним, владельцы недвижимости в Украине должны уплачивать ежегодный налог, если площадь жилья превышает установленную норму. Чтобы самостоятельно высчитать сумму, необходимо знать минимальную зарплату, установленную по состоянию на 1 января отчетного года, и ставку налога на каждый "лишний" квадратный метр.
Также мы писали, что в Украине хотят отменить действующий Жилищный кодекс. В Верховную Раду предоставили законопроект об основных принципах жилищной политики, который обновляет регулирование многих вопросов. Например, относительно аренды, ипотеки, выселения и т.д.
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