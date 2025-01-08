Минимальные цены на жилье – где в Украине ввели новые условия на рынке недвижимости

Украинские переселенцы. Фото: УНИАН

Органы местного самоуправления могут устанавливать минимальную стоимость аренды квартир и других типов недвижимости. Бердичевский городской совет (Житомирская область) утвердил локальные цены на 2025 год, чтобы обеспечить налогообложение доходов, полученных от аренды.

Об этом говорится в проекте решения, опубликованном на официальном сайте горсовета.

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Согласно документу, наименьшая стоимость месячной аренды одного квадратного метра общей площади недвижимого имущества физических лиц в Бердичевской городской территориальной общине на 2025 год составит (в зависимости от функционального использования объектов):

16,60 грн с НДС — для некоммерческой деятельности, в частности предназначенного для проживания;

55,34 грн с НДС — для производственной деятельности;

49,80 грн с НДС— для другой коммерческой деятельности.

Решение приняли с целью "обеспечения налогообложения доходов физических лиц от предоставления в аренду недвижимого имущества". То есть чтобы контролирующий орган мог требовать уплату налога на основе официально утвержденной минимальной цены (если вдруг владелец объекта уверяет, что сдает квартиры в аренду бесплатно или очень дешево).

В то же время, специалисты издания "РіоБердичів" констатировали, что городской совет ежегодно устанавливает минимальную стоимость аренды, однако ни разу за "20 с лишним лет" жителям не приходилось сталкиваться со случаями ее применения. Ведь налоговая не ведет отдельного учета и не имеет статистики, сколько квартир в Бердичеве снимают.

Какие налоги надо платить с аренды

Поскольку наем жилой или иной недвижимости предусматривает регулярную оплату, то владельцы объектов получают доход, который подлежит налогообложению. Речь идет о:

военном сборе в размере 5%;

налоге на доходы физических лиц 18%.

Например, из суммы 10 000 грн в месяц, которую платят арендаторы, 2 300 грн владелец недвижимости должен отдавать в местный бюджет. Иначе придется отвечать за уклонение от уплаты налогового обязательства. Конечно, большинство украинцев не декларируют доход от сдачи жилья в аренду, а контролирующий орган не может документально доказать факт уклонения.

Напомним, владельцы недвижимости в Украине должны уплачивать ежегодный налог, если площадь жилья превышает установленную норму. Чтобы самостоятельно высчитать сумму, необходимо знать минимальную зарплату, установленную по состоянию на 1 января отчетного года, и ставку налога на каждый "лишний" квадратный метр.

Также мы писали, что в Украине хотят отменить действующий Жилищный кодекс. В Верховную Раду предоставили законопроект об основных принципах жилищной политики, который обновляет регулирование многих вопросов. Например, относительно аренды, ипотеки, выселения и т.д.