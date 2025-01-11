Аренда квартиры в Лондоне – сколько нужно денег на проживание

Лондонский мост. Фото: Pexels

Планируя поездку в столицу Великобритании, стоит заранее определиться с местом проживания. Лондон считается одним из самых дорогих населенных пунктов по стоимости жизни, поэтому желательно не надеяться на бюджетную аренду квартиры. Конечно, дешевые варианты найти можно, но условия будут соответствующие.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит снять жилье в Лондоне.

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Самая дешевая аренда в Лондоне

Пользовавшись поиском на специализированном портале Foxtons, мы нашли самые дешевые предложения аренды квартиры в столице Великобритании. Например, за 219 фунтов стерлингов в неделю (11 000 грн) можно снять отремонтированное жилое помещение с оборудованной кухней и стильной ванной комнатой. Правда, другой мебели нет, зато владелец не требует депозит. Месячная аренда обойдется в 950 фунтов (49 000 грн).

Бюджетная аренда жилья в Лондоне. Фото: скриншот

Полностью меблированная 1-комнатная квартира (есть кровать, шкаф для одежды и т.д.) обойдется арендаторам в 685 фунтов стерлингов в месяц (35 000 грн). Плата включает коммунальные услуги (газ, электроэнергию и воду) плюс городской налог.

Помещение расположено недалеко от станций метро, что идеально подходит путешественникам. Стоит учесть депозит в размере 980 фунтов (51 000 грн), который вернут при выезде при условии отсутствия повреждений мебели, техники и пр.

Квартира в Лондоне за 685 фунтов стерлингов. Фото: скриншот

Дорогая аренда в Лондоне

Кто хочет максимального удобства, арендует жилье в комплексах. 1-комнатная квартира в помещении Canning Town стоит 4 800 фунтов стерлингов в месяц (250 000 грн) плюс нужно внести депозит в размере 250 фунтов (13 000 грн). Арендаторы за такие деньги получат светлое жилье открытой планировки с полностью оборудованной кухней, современной мебелью, частным балконом, новой техникой, функциональной ванной и т.д.

В свободном доступе — лифт, бесплатный Wi-Fi и еженедельная уборка. Также для жильцов обустроили велосипедную парковку на подземной закрытой автостоянке. На расстоянии двух минут ходьбы расположены станции метро, откуда можно напрямую доехать до Ватерлоо и Лондонского моста.

Квартира в Лондоне за 4 800 фунтов стерлингов. Фото: скриншот

Напомним, в одном из городов Украины утвердили минимальную стоимость аренды. Бердичевский городской совет установил цену 16,60 грн с НДС за 1 квадратный метр. Минимальная стоимость нужна для обеспечения налогообложения доходов владельцев недвижимости, которые сдают жилье в аренду.

Также мы писали, что некоторые страны Европы лучше подходят для инвестиций в недвижимость, поскольку приносят больше доходов от аренды. Исследование показало, что Литва и Венгрия находятся на первых позициях среди стран Центральной и Восточной Европы по уровню доходности от аренды жилья.