Лучшие приложения для путешествий — что установить перед поездкой

Незаменимые помощники — ТОП-10 удобных приложений для путешествий
Современные приложения на смартфон смогут сделать ваше путешествие более комфортным. С их помощью удастся найти дешевые авиабилеты, забронировать столик в ресторане или проложить самый удобный маршрут.
Новини.LIVE делится лучшими мобильными сервисами, которые станут незаменимыми помощниками для путешественников.
Trainline
Это приложение поможет найти билеты на поезд или автобус по всей Европе, а также построить удобный маршрут с пересадками. Однако имейте в виду то, что приложение берет комиссию, поэтому лучше приобрести билеты на официальных сайтах железной дороги.
Rome2Rio
Похожее приложение, которое также поможет вам построить маршрут и выбрать удобный способ добраться до места назначения.
Skyscanner
Одно из самых известных приложений для поиска дешевых авиабилетов. Здесь вы можете сравнить цены, выбрать лучший вариант и сразу забронировать его.
CityMapper
В этом приложении вы можете построить подробный маршрут общественным транспортом в разных уголках мира - от метро до поездов. Удобно, что им также можно пользоваться офлайн.
GetYourGuide
Благодаря этому приложению вы сможете найти интересные экскурсии и необычные возможности для активного отдыха.
Tiqets
Настоящая находка для тех, кто забыл заранее приобрести билеты в музеи и другие локации. Здесь можно найти билет даже тогда, когда их уже нет на официальных сайтах.
TheFork
Это приложение поможет вам забронировать столик в заведениях по всему миру. Здесь вы можете выбрать ресторан, почитать отзыв и даже получить приятные скидки.
Foursquare
В приложении вы сможете найти интересные локации для отдыха, посмотреть фото и отзывы других туристов.
izi.Travel
Аудиогиды по достопримечательностям и историческим памятникам в вашем телефоне. С помощью этого приложения вы можете устроить себе самостоятельную экскурсию.
Первая помощь от Красного креста
Приложение может стать незаменимым в экстренной ситуации. В нем вы можете ознакомиться с главными правилами, куда обратиться в случае необходимости, и оказать первую помощь.
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