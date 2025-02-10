Лучшие приложения для путешествий — что установить перед поездкой

Туристы. Фото: Freepik

Современные приложения на смартфон смогут сделать ваше путешествие более комфортным. С их помощью удастся найти дешевые авиабилеты, забронировать столик в ресторане или проложить самый удобный маршрут.

Новини.LIVE делится лучшими мобильными сервисами, которые станут незаменимыми помощниками для путешественников.

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Trainline

Это приложение поможет найти билеты на поезд или автобус по всей Европе, а также построить удобный маршрут с пересадками. Однако имейте в виду то, что приложение берет комиссию, поэтому лучше приобрести билеты на официальных сайтах железной дороги.

Rome2Rio

Похожее приложение, которое также поможет вам построить маршрут и выбрать удобный способ добраться до места назначения.

Skyscanner

Одно из самых известных приложений для поиска дешевых авиабилетов. Здесь вы можете сравнить цены, выбрать лучший вариант и сразу забронировать его.

CityMapper

В этом приложении вы можете построить подробный маршрут общественным транспортом в разных уголках мира - от метро до поездов. Удобно, что им также можно пользоваться офлайн.

GetYourGuide

Благодаря этому приложению вы сможете найти интересные экскурсии и необычные возможности для активного отдыха.

Туристка с телефоном. Фото: Freepik

Tiqets

Настоящая находка для тех, кто забыл заранее приобрести билеты в музеи и другие локации. Здесь можно найти билет даже тогда, когда их уже нет на официальных сайтах.

TheFork

Это приложение поможет вам забронировать столик в заведениях по всему миру. Здесь вы можете выбрать ресторан, почитать отзыв и даже получить приятные скидки.

Foursquare

В приложении вы сможете найти интересные локации для отдыха, посмотреть фото и отзывы других туристов.

izi.Travel

Аудиогиды по достопримечательностям и историческим памятникам в вашем телефоне. С помощью этого приложения вы можете устроить себе самостоятельную экскурсию.

Первая помощь от Красного креста

Приложение может стать незаменимым в экстренной ситуации. В нем вы можете ознакомиться с главными правилами, куда обратиться в случае необходимости, и оказать первую помощь.

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