Ідеї, як провести 14 лютого - побачення за мотивами кіно у День святого Валентина

Кадр з фільму "Ла-Ла-Ленд". Фото: скриншот

День святого Валентина вже на порозі, тож радимо завчасно підготувати сюрприз для своєї другої половинки. Надихніться улюбленими фільмами та вирушайте на романтичне побачення, як у кіно.

П'ятірка незвичних побачень за мотивами відомих фільмів в матеріалі Новини.LIVE.

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"Амелі" — Париж у вашому місті

Влаштуйте для своєї другої половинки "подорож" у французькому стилі. Насолодіться ароматною кавою з круасанами у затишному кафе, таємно поцілуйтеся у фотокабінці, а на завершення напишіть одне одному романтичні листи, як це робила Амелі.

Кадр з фільму "Амелі". Фото: скриншот

"Красуня" — Розкішний вечір у театрі

Повторіть відому сцену з фільму, одягнувшись у елегантні наряди та відвідавши оперу. А після забронюйте столик у вишуканому ресторані, щоб відчути себе справжніми героями кіно.

Кадр з фільму "Красуня". Фото: скриншот

"Ла-Ла-Ленд" — Музика під зорями

Романтичне побачення серед зірок — справжня класика! А у поєднанні із вишуканою музикою воно стане незабутнім. Тож встигніть забронювати квитки на тематичне шоу у планетарії або ж створіть власне зоряне небо за допомогою проєктора.

Кадр з фільму "Ла-Ла-Ленд". Фото: скриншот

"Пригоди у Веґасі" — Казино-вечірка

Влаштуйте тематичний вечір у стилі Веґаса вдома — з картковими іграми, коктейлями та хорошою музикою. Не бійтеся робити високі ставки, адже грати можна на бажання!

Кадр з фільму "Пригоди у Веґасі". Фото: скриншот

"Брудні танці" — Танцювальний майстер-клас

Відчуйте свою пристрасть та єднання під час парного уроку танців. Дайте волю своєму тілу та емоціям на паркеті, як Франсіс і Джонні.

Кадр з фільму "Брудні танці". Фото: скриншот

Раніше ми ділилися добіркою найкращих фільмів про кохання для перегляду із другою половинкою.

Також подивіться наш топ кінорецептів за мотивами улюблених фільмів та серіалів.